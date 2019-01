Stiri pe aceeasi tema

- Politia are un plan de interventie pentru conditii meteo nefavorabile, dar si pentru evenimentele care ar putea aparea in perioada zilelor libere, mai multe in acest an decat de obicei in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru a putea face fata provocarilor din aceasta perioada cand, pe langa cresterea…

- Social-democratii vor avea pe 16 decembrie doua reuniuni de partid - Consiliul National si Comitetul Executiv National, au precizat joi surse din partid.Potrivit surselor citate, pe 16 decembrie urmeaza sa fie ales presedintele Consiliului National al PSD si se vor organiza departamentele,…

- George W. Bush a repetat momentul de la inmormantarea senatorului John McCain la funeraliile propriului tata. El a strecurat in palma fostei Prime Doamne a SUA o bomboana. Chiar inainte de inceperea ceremoniei, George W. Bush i-a daruit o bomboana lui Michelle Obama, iar momentul a fost surprins de…

- Un gard electric a fost montat in curtea unui spital de psihiatrie, pentru a bloca accesul unei ursoaice cu trei pui. Autoritațile locale au facut demersuri pentru indepartarea animalelor salbatice, dar acestea s-au intors de fiecare data pentru a cauta de mancare prin tomberoane. Gardul electric a…

- Marti, 27.11.2018, in dosarul nr.580/57/2018, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii de suspendare a executarii actului administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar – procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, scopul vizitei este de a discuta despre prioritatile pentru domeniul Justitiei in contextul viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene si despre evolutiile din sistemul judiciar din Romania. Vera Jourova s-a intalnit, luni,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat astazi ca nu are idee daca se afla pe lista cu miniștri care vor fi remaniați, insa ca este oricand pregatit sa plece din funcție. Dupa ce a ieșit de la ședința CSM acolo unde a fost discutata soarta procurului general Augustin Lazar, Toader a declarat…