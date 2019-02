Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii eleni au anuntat pentru ziua de 5 Februarie 2019, in intervalul orar 16.00 18.00, blocarea cu masini agricole a intersectiei Platikambos, Larissa de pe autostrada…

- Comisia Europeana a convenit sa acorde compensatii fermierilor din Irlanda pentru prabusirea preturilor carnii de vita si lactatelor, in eventualitatea unui Brexit fara acord, potrivit editiei irlandeze a publicatiei Sunday Times, care a citat surse din guvernul de la Dublin si UE, transmite Reuters,…

- Cea mai recenta vanzare prin licitație a stocurilor publice de lapte praf degresat s-a incheiat cu succes, stocurile totale cumparate și gestionate de Comisie fiind vandute in proporție de 99 %, anunta Comisia Europeana. Stocurile au fost reintroduse pe piața in mod prudent, asigurandu-se menținerea…

- Mai mulți protestari polonezi au preluat modelul francez al mișcarii "Vestele Galbene" și au blocat una dintre cele mai importante autostrazi din Polonia, purtand veste reflectorizante, astfel de manifestații fiind anunțate și in Croația, relateaza site-ul de știri Naaju.com și Ansa, scrie Mediafax.

- „Odaia Buna” este o afacere de familie in care sunt implicati patru membri. Cu totii muncesc pentru a crea bunatati din legume si fructe: dulceata, magiun, compoturi, peltea de struguri. Produsele ajung in targuri si piete, dar sunt vandute si pe internet.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va restitui fermierilor europeni 444 de milioane de euro, suma care initial a fost dedusa din platile directe pentru 2018 conform reglementarilor PAC (Politica Agricola Comuna) pentru crearea in acest an a rezervei de criza in sectorul agricol, se arata intr-un…

- Produsele confiscate de reprezentantii ANAF isi gasesc loc pe rafturile unor magazine speciale. Acestea sunt vandute la preturi mult mai mici decat nivelul pietei si atrag cumparatorii ca un magnet.