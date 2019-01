Stiri pe aceeasi tema

- Jaf la o casa de schimb valutar din Timișoara, care aparține cunoscutului om de afaceri Jabri Tabrizi. Hoții au plecat azi-dimineața in jurul orei 5.00 cu suma de 150.000 de euro. Casa de schimb valutar care a fost jefuita se afla in Piața Victoriei din Timișoara. Se pare ca jefuitorii au cționat dupa…

- Se incing spiritele la mașul in memoria eroilor de la Revoluția din 1989. Mai mulți participanți au agresat verbal jandarmii dupa ce aceștia au refuzat sa le permita sa blocheze trei benzi de circulație in timpul marșului. Din cauza ca oamenii legii le-au cerut ca manifestația sa se desfașoara pe…

- Un barbat din judetul Galati a fost retinut dupa ce l-ar fi amenintat si lovit cu un cutit pe un tanar care a mers intr-un apartament cu o tanara pe care abia o cunoscuse. Agresorul i-a furat 1.500 de euro, tanarul reusind sa fuga intr-un moment de neatentie al barbatului. In urma cercetarilor a…

- Sapte protestatari de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei au fost trimisi in judecata, acuzatiile facand referire la ultraj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice, informeaza joi Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.…

- Politisti din Capitala au identificat un barbat in varsta de 34 de ani, arestat in alta cauza, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie asupra unui femei. Fapta s-a petrecut in august, cand barbatul ar fi lovit-o pe femeie in lift si i-ar fi furat lantisorul de la gat, informeaza News.ro.Potrivit…

- Protestatarii care au provocat violente la mitingul din februarie 2017, din Piața Victoriei, impotriva adoptarii OUG 13, au fost condamnați. Trei protestatari implicati in violente contra jandarmilor au fost condamnati la inchisoare cu executare pentru ultraj, tulburarea ordinii si linistii publice,…

- Douasprezece persoane au fost condamnate, in prima instanța, la Judecatoria Sectorului 1, pentru violențele de la mitingul impotriva OUG 13 din februarie 2017, in Piața Victoriei. Cea mai mare pedeapsa este cu executare, de 4 ani și jumatate. Toate sentințele pot fi atacate cu recurs la Tribunalul București. …

- Senatorul PSD Niculae Badalau a fost pradat de hoti. Acestia i-au spart casa politicianului din Bolintin Vale, judetul Giurgiu, in toiul noptii. Parlamentarul si familia se aflau in casa, insa nu au auzit nimic. Badalau le-a spus anchetatorilor ca ii lipsesc bani, bijuterii, dar si o arma.Spargerea…