Protestatarii și organizatorii se ceartă între ei în Piața Victoriei Crește tensiunea in Piața Victoriei. Un scandal a izbucnit in urma cu cateva minute intre protestatari și organizatori. Aceștia din urma au fost huiduiți in momentul in care au incercat sa puna muzica de pe o scena amplasata in perimetrul Pieței. Oamenii stranși in piața i-au huiduit, le-au cerut organizatorilor sa coboare de pe scena The post Protestatarii și organizatorii se cearta intre ei in Piața Victoriei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

