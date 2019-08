Mii de protestatari au manifestat pasnici sambata, in Hong Kong, in ciuda ploii si arestarii unor activisti pentru democratie, relateaza Reuters.



Dupa arestarile de vineri, organizatorii protestelor au anuntat ca renunta la manifestatia de amploare planificata pentru sambata. Politia era pregatita sa impiedice comemorarea a cinci ani de la decizia Beijingului de a bloca reforemele democratice din Hong Kong, fosta colonie britanica reunita cu China in 1997.



Cu toate acestea, oamenii au iesit in strada; multi s-au alaturat unui "mars crestin" din districtul Wanchai, cunoscut…