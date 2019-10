Stiri pe aceeasi tema

- Protestele marcate de violente au continuat la Barcelona. A fost o noua noapte tensionata, a patra la rând. Și prima în care fortele de ordine au intervenit pentru a împiedica confruntarile între separatistii catalani si unionistii de dreapta. În timp ce noul lider…

- Un numar de 51 de persoane au fost arestate in Catalonia dupa violentele din noaptea de marti spre miercuri din cursul manifestatiilor contra condamnarii la inchisoare a liderilor separatisti, a anuntat miercuri guvernul spaniol, citat de AFP potrivit Agerpres. Conform bilantului Ministerului de…

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Intre protestatari si fortele de ordine au izbucnit ciocniri, iar manifestantii s-au strans luni seara in fata terminalului 1 al aeroportului. Peste 100 de zboruri au fost anulate. Fortele de ordine au folosit bastoane in incercarea de a dispersa oamenii care s-au adunat la aeroportul din Barcelona. …

- Forțele de ordine au folosit bastoane in incercarea de a dispersa oamenii care s-au adunat la aeroportul din Barcelona pentru a protesta fața de condamnarea mai multor lideri separatiști catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017.Protestatarii…

- Un numar mare de persoane au ieșit pe strazile Barcelonei, luni, pentru a protesta fața de condamnarea mai multor lideri separatiști catalani la noua pana la 13 ani in inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Oamenii au ieșit pe strazile Barcelonei in semn de protest fața de condamnarea unor lideri catalani la inchisoare, pentru rolul avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017.

