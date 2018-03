Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15 protestari, care au fost prezenti in mitingul anti-PSD din ziua Congresului social-democrat, au mers, luni, la Judecatoria Sectorului 1 din Capitala, unde au contestat amenzile primite. Printre acestia s-a aflat si Ioan Duia, barbatul cu deficiente de auz si de vorbire care a fost…

- Ioan Duia, protestatarul cu deficiente de auz si de vorbire, care a fost amendat cu 2.000 de lei la protestul din ziua Congesului PSD, s-a prezentant, luni, impreuna cu alti 15 protestari, la Judecatoria Sectorului 1, pentru contestarea sanctiunilor primite.

- Protestatarii din mișcarea #Rezist au fost amendați in dese randuri de catre jandarmi, dupa acțiunile de protest din Capitala. Aceștia au inițiat o campanie de colecta pentru a-și plati amenzile catre Jandarmerie.Citește și: Liviu Dragnea il CONTRAZICE pe Victor Ponta: neaga intalnirile de…

- Printre protestatarii amendati la Congresul PSD din 10 martie se numara si un bucurestean surdo-mut, in al carui proces verbal jandarmul a notat, la descriererea faptei, ca barbatul a scandat lozinci anti-PSD, potrivit paginii de Facebook Coruptia Ucide. Amenda data acestuia a fost de 2.000 lei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat judecatorilor de la Curtea Suprema o solicitare prin care contesta mandatul de supravegherea tehnica din dosar. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

- Un barbat din Capitala care este surdo-mut a fost amendat de Jandarmeria Bucuresti cu 2.000 de lei pe motiv ca a scandat lozinci anti-PSD cu prilejul congresului partidului din 10 martie. In aceeasi zi au mai fost impartite mai multe amenzi protestatari.

- Jandarmeria a impartit amenzi dupa Congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ca au indraznit sa vorbeasca impotriva social-democraților. Printre ele, și un cetatean surdo-mut… Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei și date pentru „participare la contramanifestatie…

- Ploaie de amenzi dupa congresul PSD. Amenzile, în genere în cuantum de 500 de lei, au fost date în principal pentru "participare la contramanifestatie si scandari de lozinci împotriva persoanelor care-si

- Jandarmeria a impartit amenzi dupa Congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ca au indraznit sa vorbeasca impotriva social-democraților. Printre ele, și un cetatean surdo-mut...Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei și date pentru "participare la contramanifestatie…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a inaintat instantei supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnica. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat instantei supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnica. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a transmis un comunicat prin care cere autoritaților romane sa nu amendeze maghiarii pentru celebrarea sarbatorii naționale. Citeste si: ALERTA - Romania e SUB APE: Noi coduri PORTOCALII si GALBENE de inundatii. Care sunt zonele afectate / HARTA…

- Iulian Ceia, considerat de procurori liderul unor retele de traficanti de comori sustrase din siturile cetatilor dacice din Muntii Orastiei, a contestat executarea pedepsei cu inchisoarea. Timp de doi ani si jumatate, Ceia s-a aflat pe lista urmaritilor internationali.

- Liviu Dragnea a declarat ca nu a auzit huiduielile protestatarilor anti-PSD care s-au strans in fața Salii Palatului, unde a avut loc Congresul social-democraților."Nu am vazut protestele și nici nu le-am auzit. Eram in sala, imi cer scuze. M-a interesat foarte mult ce zic colegii mei", a…

- Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan nu a fost lasat de jandarmi sa vorbeasca la microfon in fața Salii Palatului, unde s-au strans sute de opozanți ai PSD.Jandarmeria au incercat sa le aplice amenzi protestatarilor, unul dintre cei vizați fiind chiar Rareș Bogdan. Motivul invocat de Jandarmerie…

- "In Germania s-a intamplat asa - au fost alegeri intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa", a declarat Claudiu Manda. Acesta a completat: „Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, sambata, referindu-se la protestatarii din fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al social-democratilor, ca oamenii au dreptul sa protesteze, dar intr-un cadru legal, noteaza Agerpres. In context, el a dat exemplul Germaniei, "unde e democratie",…

- Sute de oameni protesteaza la aceasta ora vizavi de Sala Palatului, in fata lor fiind un cordon de jandarmi. Scandarile se aud pana in cladire, iar delegatii la Congresul PSD se uita de la ferestre. Protestatarii scandeaza ”Hotii”, ”Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”, ”Condamnat penal, mars…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- Protestatarii din fața Salii Palatului au primit intariri. Jurnaliștii Rareș Bogdan și Malin Bot au venit in mijlocul protestatarilor și au ținut sa-i transmita mesaje lui Liviu Dragnea.Rareș Bogdan l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca face toate eforturile pentru a inchide Realitatea TV, tocmai…

- Peste 100 de oameni protesteaza sambata in fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, si scandeaza lozinci impotriva coalitiei aflata la guvernare: ''Hotii!'', ''DNA sa vina sa va ia!'', ''Dragnea reales, inainte de Congres!''.…

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria. Potrivit sursei citate, o persoana a fost amendata…

- Protestatarii “Rezist”, aflați vis-a-vis de Sala Palatului unde se desfasoara Congresul PSD, au intrat in conflict cu jandarmii. Trei protestatari au fost ridicati de fortele de ordine, motivul fiind tulburarea ordinii si linistii publice, potrivit .realitatea.net Circa 30 de protestatari ...

- Mai sunt doar cateva ore pana la Congresul celor de la PSD si evenimentul de la Sala Palatului se anunta a fi unul cu scantei. Pe langa scandalul din interiorul partidului, se pare ca vor fi si 'invitati' surpriza. Protestatarii din Piata Victoriei si-au anuntat prezenta, dar si o vedeta Pro TV.Citește…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, miercuri, ca a contestat hotararea CEX PSD care a interzis membrilor de partid sa candideze la Congres, iar daca aceasta nu va fi rezolvata va merge in instanta, afirmand ca 99% dintre membrii de partid nu stiu de ce se organizeaza Congresul.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara a prezentat in ultimul an zeci de cazuri in care politistii au dat amenzi de pana la 5.000 de lei si au confiscat masini de transport si drujbe de la persoane acuzate ca au transportat ilegal volume mici de lemne. In instanta, in mai multe cazuri, localnicii…

- Oficialii UEFA au vizitat ”Arena Naționala” in vederea pregatirii pentru EURO 2020. In perioada 20-21 februarie, la Arena Naționala s-a desfașurat o vizita de lucru a specialiștilor de la UEFA, care au inspectat stadionul pentru a se asigura ca acesta va fi pregatit sa gazduiasca cele patru meciuri…

- Peste 200 de persoane au protestat, duminica seara, la Cluj-Napoca, fata de lipsa steagului UE din poza oficiala a Guvernului Dancila, ei prezentand doua steaguri ale Uniunii, aduse de la Bruxelles, pe care le vor preda, in 6 martie, la Palatul Victoria, transmite Mediafax. Protestatarii s-au adunat,…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand radarul e verificat și omologat de autoritați pentru a intra pe piața, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curți de Casație și Justiție citata de Avocatnet.ro . Asta inseamna ca șoferii nu se pot prevala de ele pentru a contesta…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o ''alianta strategica'' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, ''convergente tactice'' intre cele doua…

- Cazul militarului care și-a ucis iubita, la doar cateva luni dupa ce testele psihologice facute periodic angajaților Ministerului Apararii Naționale aratau ca omul este apt, dar și cazul polițistului pedofil care a trecut cu brio timp de zece ani toate testarile psihologice, perioada in care ataca femei…

- Dan Petrescu a facut exact mutarile de care se teme Gigi Becali, Țucudean, Alex Ionița și Costache pentru a-și intari atacul, singurul compartiment care era inferior FCSB-ului. "Eu mai am dubii legate de titlu doar din cauza lui Dan Petrescu", afirma Gigi Becali. Argumentele patronului Stelei: "Fiindca…

- "Imaginile sunt in atentia Directiei Generale de Jandarmi a Capitalei care va face o analiza serioasa asupra modului in care a actionat", a afirmat Enache. El a sustinut ca jandarmul "si-a pierdut calmul sub presiunea multimii care incerca cu forta sa desfaca barajul". "E o actiune individuala a unui…

- Scene teribile la protestul de aseara din Piata Universitatii. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran fara ca vreun coleg al batausului sa intervina in vreun fel. Politistul blogger, Marian Godina, a facut public filuletul scandalor pe Facebook. Din filulet se vede cum jandarmul huligan ‘ii…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a contestat mandatul de arestare, eliberat de Curtea Suprema la 10 ianuarie 2018. Dupa ce a fugit in Madagascar, Instanta suprema i-a inlocuit masura controlului judiciar cu cea a arestului preventiv.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Sentința importanta pentru toți cei care protesteaza impotriva unor instituții publice. Instanța a anulat amenda de 2.000 lei aplicata unui cunoscut protestatar #REZIST de catre Jandarmerie. Judecatorul a constatat ca protestatarului i-a fost incalcata libertatea de exprimare și ca ”nu trebuie declarate…

- Judecatorul a constatat ca acestuia i-a fost incalcat dreptul la libera exprimare si ca "nu trebuie declarate in prealabil adunarile ce se desfasoara in exteriorul sediilor persoanelor juridice de interes public sau privat", se arata in motivare, potrivit clujust.ro"Solutia pe scurt: Admite plangerea…

- Cinci elevi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni, aflati in stagiu de practica la Jandarmeria Hunedoara au salvat un barbat care a fost cuprins de flacari in timp ce a vrut sa aprinda focul in soba

- PSD vrea sa intarzie evaluarea scolilor doctorale pana in 2020, dupa ce in vara propusese ca procesul sa poata fi taraganat cel tarziu pana in 2019. Adoptarea masurii ar insemna ca fabricile de diplome vor putea functiona pentru cel putin inca doi ani. Iohannis a contestat legea la Curtea Constitutionala.

- Membrii Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei vor ataca in instanța funcționarea ca partid politic a PCM din Transilvania prin incalcarea repetata a Constituției Romaniei reliefate in comunicate precedente ale CNMR. Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii , istoriei…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…