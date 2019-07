Protestatarii au pătruns în sediul Consiliului Legislativ Unii manifestanti aveau asupra lor semne de circulatie sau bucati de tabla ondulata si de schelarie. In jurul sediului autoritatii legislative din centrul districtului financiar s-au strans aproximativ 1.000 de oameni. Un grup mic, format mai ales din studenti, purtand casti de protectie, a folosit un scripete, bare si schele pentru atacuri repetate asupra usilor din sticla securizata, care in cele din urma au cedat. Consiliul, cu rol de parlament local, a emis o alerta rosie, cerand protestatarilor sa plece imediat, insa nu a anuntat ce masuri se vor lua in caz contrar. Politia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

