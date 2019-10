Protestatarii au incendiat sediul administraţiei unei provincii din sudul Irakului Un corespondent al agentiei a vazut cum fumul se ridica deasupra cladirii in fata careia se adunase multimea. Protestele impotriva guvernului de la Bagdad s-au reluat in mai multe localitati. In sudul tarii, manifestantii au dat foc sediilor unor partide, a declarat o sursa din politie. In capitala au fost ucisi vineri doi manifestanti; cea de-a doua victima a fost lovita de un recipient cu gaz lacrimogen, transmite Reuters. Interventia fortelor de ordine impotriva demonstrantilor care avansau spre Zona Verde, puternic fortificata, s-a soldat si cu peste 350 de raniti. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

