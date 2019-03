Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sustinatori ai Partidului Democrat din Albania au incercat joi sa intre cu forta in cladirea Parlamentului, in semn de protest fata de Guvern, potrivit Euronews. Nu este pentru prima data cand protestatarii incearca acest lucru. La inceputul lunii politistii au trebuit sa utilizeze…

- Jandarmii au folosit gaze lacrimogene impotriva unui grup de protestatari, care au incercat sa aduca un camion in apropierea reședinței prezidențiale, scrie mediafax.ro. Protestatarii, care au organizat manifestații in fiecare weekend in ultimele trei luni, au cerut demisia președintelui Aleksandar…

- Politia albaneza a intervenit sambata cu gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor care incercau sa patrunda in cladirea parlamentului de la Tirana, a relatat Klan TV, potrivit agentiei dpa. O multime numeroasa s-a strans la Tirana pentru un nou protest organizat de opozitie pentru a cere demisia premierului…

- Un ofiter de securitate a facut apel la calm, dupa ce mai multi protestatari au incercat sa dea jos o schela care ilumineaza un acoperis - o lucrare de arta apreciata de Rama. Politia a folosit gaze lacrimogene de pentru a amprastia protestatarii, care au utilizat bare de metal pentru a incerca sa…

- Mai multe persoane au incercat sa intre sambata in incinta Guvernul din Abania, dar au fost oprite de autoritați, in cadrul unui protest organizat pentru a contesta modul de conducere al prim-ministrului Edi Rama, relateaza publicația The New York Times.Citește și: Sondaj CURS - PSD continua…

- Politia greaca a folosit gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc pentru a indeparta un grup de profesori care a incercat sa intre joi in Parlamentul de la Atena pentru a protesta impotriva masurilor de austeritate, a informat presa locala, relateaza dpa preluata de Agerpres. Cateva mii de profesori…

- Mii de alte persoane au protestat pasnic intr-o zona comerciala din centrul Parisului, unde sambata dimineata a avut loc o explozie cauzata de o scurgere de gaze. Mai multe grupuri de protestatari s-au strans pe bulevarul Champs-Elysees, unde au cerut demisia lui Emmanuel Macron din functia de presedinte.…