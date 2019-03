Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au ajuns, duminica seara, in fața Ministerului Justiției, unde cer demisia ministrului Tudorel Toader și striga „Justiție, nu corupție”. Oamenii au pornit spre Minister in marș, din Piața Victoriei, transmite Mediafax.Mai multe persoane s-au aflat in Piața Victoriei, pentru a-și…

- "Am considerat ca nu violenta, jignirile sunt cele care vor schimba lucrurile in Romania, ci dialogul constructiv. Daca vom merge pe agresivitate, acte nejustificate precum cele de la Ministerul Justitiei acest lucru nu aduce plus favoare. Daca reprezentantii presei in Romania vor fi bruscati sau daca…

- Protestatarii au început sa se adune în Piata Unirii-Bulevardul Eroilor la ora 18.00, în urma unei invitatii lansate pe Facebook de „Umbrela Anticoruptie", „Coruptia Ucide" si cei de la „Declic" care au chemat clujenii sa iasa în strada pentru…

- Numarul participantilor la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, desfasurat duminica seara in Piata Victoriei, a ajuns la cateva mii, in zona fiind impuse restrictii de trafic pe mai multe artere rutiere. Oamenii au inceput sa se stranga in piata inca inainte de ora 18,00, pentru…

- Astazi, 20 februarie, Cristian Dide distribuie un video realizat in fața Ministerului Justiției, care arata cum au fost ridicați de catre jandarmi cei care au aruncat cu ketchup pe cladirea Ministerul Justiției. Imaginile sunt șocante. Protestatarii vandalizeaza cladirea Ministerului Justiției…

- O manifestație pe tema ”Fara penali in funcții publice” a avut loc duminica la Cluj, aproximativ 60 de persoane adunandu-se in centrul orașului cu pancarte antiguvernamentale. Manifestanții au venit in Piața Unirii dupa ce s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Oamenii vor susținerea inițiativei…

- Protestatarii au purtat steaguri tricolore si ale UE si pancarte cu mesaje precum 'Demisia tuturor penalilor din Parlament' sau 'Jos Guvernul'. De asemenea, ei au scandat, printre altele, 'Nu cedam, nu capitulam', 'Jos cenzura', 'Romania, trezeste-te', 'Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta'. Manifestantii…

- Aproximativ 60 de persoane au protestat, duminica, la Cluj, impotriva celor cu dosare penale care ocupa functii publice si pentru sustinerea initiativei "Fara penali in functii publice". Protestatarii au purtat steaguri tricolore si ale UE si pancarte cu mesaje precum "Demisia tuturor…