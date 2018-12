Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de membri ai miscarii ''Vestele galbene'' au incercat joi fara succes sa ocupe Fortul Bregancon, resedinta de vara a presedintilor Republicii Franceze pe Coasta de Azur, a declarat vineri pentru France Presse primarul din Bormes-les-Mimosas, Francois Arizzi. "Politia a intervenit…

- Aproximativ 40 de membri ai mișcarii "Vestele Galbene" au incercat sa patrunda joi in Fortul Bregancon, reședința de vara a președinților Franței, a declarat Francois Arizzi, primarul localitații Bormes-les-Mimosas, confirmand informații publicate vineri de cotidianului francez Var-Matin."Jandarmeria…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…

- Un sofer a murit vineri in sudul Frantei dupa ce masina sa a lovit un camion la intrarea pe o autostrada blocata de protestatari din miscarea asa-numitelor "veste galbene", au anuntat autoritatile locale franceze, informeaza sambata Reuters preluata de Agerpres. Soferul masinii, in varsta de…

- Ungaria pare sa o ia pe urmele Frantei. Mii de oameni au protestat, pentru a doua noapte la rand, din cauza asa-numitei legi a sclaviei. Ea mareste numarul de ore suplimentare impuse angajatilor.

- Politia din Paris va fi mobilizata sambata pentru orice potentiala repetare a violentelor de la protestele de saptamana trecuta ale miscarii ''Vestele Galbene'', a anuntat seful politiei din capitala Frantei, Michel Delpuech, relateaza DPA, relateaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute…

- Politica Infrangerea lui Macron in Franta, un semnal de alarma pentru intreaga Europa Tweet Print Mail Autor: Catalina Apostoiu astazi, 00:06 0 Cu mai putin de o luna in urma, presedintele francez Emmanuel Macron se proclama promotorul globalismului. Intr-un discurs rostit in fata…

- Doi membri ai grupului „Vestele Galbene” au fost condamnați, luni, la 3 luni de inchisoare. Ei au fost arestați la un protest, sambata seara, in orașul Puy-en-Velay, aflat in centrul Franței. In acea noapte, oamenii, nemulțumiți de creșterea prețurilor carburanților, au dat foc cladirii prefecturii.…