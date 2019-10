Protestatari pro-kurzi au ocupat birourile CDU dintr-un oraş german Activisti pro-kurzi au ocupat vineri birourile Partidului Crestin-Democrat (CDU) de guvernamant din orasul german Chemnitz in semn de protest fata de ofensiva militara a Turciei din nordul Siriei, informeaza dpa.



Un numar de 13 protestatari, barbati femei, au refuzat sa paraseasca cladire dupa ce au ocupat-o, determinand politia sa intervina pentru a-i evacua.



Un oficial local CDU, Alexander Dierks, a descris acest gest de protest drept "total nepotrivit", adaugand ca partidul din care face parte a fost intotdeauna deschis spre dialog, dar ca "discursul politic nu se intampla… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei zece s-au prezentat in grup ca vizitatori la muzeul Mustafa Kemal Ataturk, aflat in complexul care gazduieste si consulatul. Ataturk, parintele Turciei moderne, s-a nascut la Salonic, in 1881. Dupa ce au fost lasati inauntru, ei au inceput sa strige sloganuri si au desfasurat un banner de protest…

- Tensiunile in Germania intre persoanele cu radacini kurde si turce ar putea creste in contextul ofensivei militare a Turciei in nordul Siriei impotriva luptatorilor kurzi, a avertizat duminica un expert, citat de dpa.Fara o solutionare pasnica, Germania ar putea fi martora unei radicalizari…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un…

- Donald Trump a evocat joi posibilitatea unei medieri americane in conflictul dintre Turcia si kurzi, dupa lansarea ofensivei de catre Ankara impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP. ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru…

- Scena amuzanta în studioul unei celebre televiziuni americane, MSNBC. Reportera anunța invazia armatei Turciei în nordul Siriei când baiețelul ei a aparut în cadru și a avenit spre mama lui.

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…