Protestatari pro-democratici arestati in Belarus

- Dupa ce si-a umplut sacosele cu fel si fel de produse, celebrul om de televiziune si radio s-a indreptat spre parcarea subterana si si-a vazut de drum, scrie spynews.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Politia a deschis dosar de moarte suspecta…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani, conform News.ro. In jurul orei 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Cel care a sunat era un ingrijitor. Echipajul de ambulanta sosit la fata locului a constat decesul.Politia…

- Politia turca a arestat la Ankara patru barbati in al caror automobil a fost gasita o cantitate de californiu, un element chimic radioactiv, au relatat luni postul NTV si agentia Anadolu, preluate de dpa, scrie agerpres.ro.

- Forte in domeniul securitatii incercuiesc duminica instalatii ruse in Ucraina, unde Guvernul refuza sa le permita rusilor sa-si exprime optiunile politice in alegerile prezidentiale ruse, relateaza The Associated Press. Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa…

- Politia din Rusia a avut parte de o descoperire socanta înntr-un râu din Siberia. Au gasit un sac ce parea sa aiba o încarcatura ciudata, dar cele mai mari temeri s-au adeverit în momentul în care au deschis sacosa.

- Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat luni speranța privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in condițiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului și a Parisului, sunt in impas de luni de zile,…

- Vanzarile mondiale de arme au crescut cu pana la 10% in perioada 2013-2017, se arata in raportul Institutului de Cercetare al Pacii de la Stockholm (SIPRI), publicat luni, potrivit Deutsche Welle. Liderul pe piața exporturilor de arme – SUA – reprezinta aproape 34% din vanzarile la nivel mondial. Astfel,…

- Patru greci, presupusi neonazisti si acuzati de apartenenta la gruparea Combat 18 - Hellas, au fost plasati sambata seara in arest preventiv, a informat agentia elena de presa ANA, citata de AFP.Mai multe grupuri s-au dezvoltat in Europa sub denumirea Combat 18, care se refera la ramura armata…

- Amenintarea lui Vladimir Putin cu noile tipuri de armament pe care le-ar detine Rusia poate insemna si ca presedintele rus reprezinta un pericol direct pentru tarile vecine, dar si ca acesta se foloseste de un truc, pentru a-si intari politica interna, intr-o regiune in care prabusirea fostului imperiu…

- Introducerea unei misiuni de menținere a pacii in Donbas va contribui la punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, a declarat fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, intr-un interviu cu Janna Nemțova pentru Deutsche Welle. „Cred ca misiunea de menținere a pacii va deveni un mecanism…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Aviatorii militari clujeni, actiune de donare de sange Cadre militare ale Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca au donat, vineri, sange, la Centrul Regional de Transfuzie Cluj, si au lansat un apel catre membrii comunitatii de a proceda la fel. "Vineri, 2 martie a.c., mai multe cadre militare…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Doi romani au fost arestați la Berlin, dupa ce au fost identificați de polițiști drept cei care au ucis cel puțin doua animale la Gradina Zoologica din localitate. Angajații au fost șocați cand au gasit tranșata o capra de Angora gestanta, la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita…

- Doi cetateni romani au fost arestati fiind acuzati ca au furat si omorat o capra gestanta de la o mini-gradina zoologica din Berlin destinata copiilor, informeaza HotNews.ro, citand Deutsche Welle. Uciderea caprei de Angora vine la cateva saptamani dupa ce ...

- Roman Rubanov, directorul Fondul de combatere a corupției (FBK), fondat de opozantul rus Alexei Navalnii, a fost retinut de politia rusa in noaptea de marți, 20 februarie, pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. Dupa cum a menționat pe Twitter sustinatorul lui Navlnii, Leonid Volkov, reținerea s-a facut…

- Politia israeliana a arestat duminica mai multi suspecti cu legaturi cu o importanta societate de comunicatii - potrivit presei in cadrul unei noi anchete de coruptie care-l implica pe premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP.

- Halbe Zijlstra, ministrul olandez de Externe, a demisionat marti, dupa ce a recunoscut in fata Camerei inferioare a parlamentului ca a mintit cu privire la prezenta sa in cursul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Nu vad alta optiune, astazi, decat sa-mi…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse.

- Angajatii Centrului federal nuclear din Sarov, Rusia, au fost arestati dupa ce s-a descoperit ca foloseau calculatoarele puternice din laboratoare in scopuri personale, pentru a mina bitcoin.A A A

- Mai multi cercetatori ai Centrului federal nuclear Sarov, situat la 370 de kilometri est de Moscova, au fost arestati fiindca produceau bitcoini cu ajutorul unui supercomputer din cadrul laboratorului.

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Ingineri ai unui important centru ce cercetari nucleare din Rusia au fost arestati dupa ce s-a descoperit ca minau bitcoin cu ajutorul puternicelor computere ale laboratorului, scriu agentiile rusesti de presa, citate de AFP.

- "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi vor petrece noaptea in inchisoare", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. Kira…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Aproape 250 de persoane participante la mitingurile organizate pe intreg teritoriul Rusiei in semn de protest fata de refuzul autoritatilor de a accepta inregistrarea candidaturii opozantului Aleksei Navalnyi, el insusi...

- Poliția rusa a forțat, duminica dimineața, intrarea in biroul din Moscova al liderului opoziției, Aleksei Navalnii, motivind ca ar fi primit informații ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Aleksei Navalnii a lansat, la finalul lunii…

- Accident de groaza la Moscova. O persoana a murit, iar mai multe au ajuns in stare grava la spital dupa ce un SUV a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz.Potrivit presei din Rusia, in portbagajul masinii a fost descoperit un cadavru.

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Un grup de protestatari din Alba a plecat azi-dimineața spre București, pentru a participa la mitingul organizat impotriva modificarii legilor justitiei si a Codurilor penale, la care sunt așteptați mii de oameni din toata țara. Ei au pornit spre capitala cu mașinile personale și s-au alaturat pe drum…

- Poliția rusa a avut o adevarata surpriza cand in timpul unei percheziții intr-o casa din Sankt Petersburg au gasit in beci un crocodil de Nil care traia intr-un mic lac din subsol, scrie The Associated Press. Presa rusa scrie ca ca incidentul s-a produs joi, in timp ce detectivii cautau arme nedeclarate…

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania.Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu,…

- Organizația internaționala Human Rights Watch a publicat un raport anual privind incalcarile drepturilor omului in intreaga lume. Vorbind despre situația drepturilor omului in Rusia, activiștii iși manifesta ingrijorarea in special de situația din Cecenia și de persecuția opoziției politice, in primul…

- Legea, aprobata de 280 de deputati ucraineni, denunta o 'agresiune armata rusa' si califica 'teritorii temporar ocupate' republicile populare autoproclamate Donetk (DNR) si Lugansk (LNR) in estul Ucrainei.Votat la mai putin de o luna dupa decizia Washingtonului de a autoriza livrarea de…

- Cancelarul Austriei Sebastian Kurz a declarat intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung ca considera oportuna scoaterea treptata a sancțiunilor impotriva Rusiei, in cazul progresului, inregistrat in procesul de la Minsk. "Uniunea Europeana trebuie sa insiste asupra progresului in conflictul…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…