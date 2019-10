Protestatari din Chile au blocat exploatările de litiu din Atacama In bazinul sarat din desertul Atacama lucreaza cei mai mari doi producatori de litiu din lume, compania chiliana SQM si compania americana Albemarle.



Presedintele Atacama Indigenous Council, Sergio Cubillos, a declarat ca activitatea companiei SQM este oprita de miercuri dimineata, in urma blocarii drumului de acces.



”Au oprit complet activitatea. Drumul este inchis”, a declarat Cubillos.



"Au oprit complet activitatea. Drumul este inchis", a declarat Cubillos.

Sursa articol si foto: rtv.net

