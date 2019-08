Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine au gasit, sambata, un cuțit și un spray paralizant asupra unui protestatar din Piața Victoriei, fiind cel de-al doilea cuțit depistat pana acum la manifestație, anunța reprezentanții Jandarmeriei Capitalei, potrivit Mediafax.La filtrele de jandarmi, s-au gasit, asupra unui…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anunțat sambata ca filtrele poliției, instalate la intrarea in Piața Victoriei, au reținut un protestatar care avea asupra sa un cuțit. „Persoana a fost condusa la politie, fapta e infractiune. Aceste filtre vor fi mentinute. Nu sunt controlate…

- Politistii au verificat sambata o masina aflata in perimetrul Pietei Victoriei, potrivit martorilor din zona, existand suspiciunea ca in vehicul ar exista un dispozitiv exploziv anuntat la numarul unic de urgenta 112. Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat ca o persoana a sunat la 112 pentru…

- Mai multi protestatari au blocat un Drum National din Buzau. Au coborat din masini si au trecut in mod repetat o trecere de pietoni, sfidand zeci de soferi. In cateva minute, timp in care grupul de protestatari a scandat “Vrem Autostrazi”, s-au format coloane impresionante de masini. De altfel, conducatorii…

- Jandarmii fac apel la participantii la mitingul din Piața Victoriei sa manifesteze pasnic si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Dispozitivele de jandarmi vor fi “instalate in obiectiv” incepand cu ora 14.00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane,…

- Directorul general Oracle Romania, Sorin Mindruțescu, a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar pe cauțiune in valoare de 500.000 de euro. DNA anunta, oficial, ca fata de directorul Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, s-a pus in miscare actiunea penala si este sub control judiciar pentru ca…

- Moartea barbatului din Vatra Dornei caruia i s-a pulveruzat spray lacrimogen in fața de la mica distanța este anchetata de Parchetul Militar Iași. Barbatul a fost declarat mort sambata dimineața la ora 11.00, dupa o noapte de coma profunda. Este vorba despre un barbat de 50 de ani din Vatra Dornei,…

- Parchetul militar a declinat la DIICOT dosarul privind mitingul din 10 august pe motiv ca ar fi fapte ce tin de securitatea nationala, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Declinarea vine la 11 luni de la violențele jandarmilor din Piața Victoriei. Procurorii DIICOT au solicitat, de la secția…