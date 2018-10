Bucuresti, 4 oct /Agerpres/ - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au retinut joi un protestatar de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, acuzat de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a lovit un jandarm de mai multe ori cu piciorul.



Reprezentanti ai Parchetului au precizat ca este vorba despre unul dintre protestatarii care l-au lovit pe colegul femeii jandarm.



"In data de 10 august 2018, inculpatul T.C.F., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de numeroase…