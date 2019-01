Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat in fața parlamentului Grecia, situat in centrul Atenei, duminica, pentru a protesta fața de noul nume al țarii vecine Macedonia. Protestul a fost organizat, iar sute de autocare din toata țara, in special din nordul Greciei, au venit duminica, aducand mii de manifestanți in…

- Ministrul apararii si principalul aliat al coalitiei guvernamentale a premierului Alexis Tsipras, Panos Kammenos, si-a anuntat duminica demisia, inaintea unui vot parlamentar pe tema noului nume al Macedoniei. "Chestiunea macedoneana nu-mi permite sa nu-mi sacrific postul de ministru",…

- Premierul elen Alexis Tsipras si guvernul sau se confrunta, miercuri, cu un nou vot de încredere în parlamentul de la Atena, dupa ce unul dintre partenerii coalitiei de guvernare a parasit executivul pe fondul disputelor privind numele provinciei istorice Macedonia, conform Euronews,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi Greciei sa implementeze acordul dintre Uniunea Europeana si Turcia privind refugiatii, sa continue reformele si sa sustina intelegerea cu Macedonia referitoare la viitoarea denumire a acestei foste republici iugoslave, transmite DPA. Merkel a…

- 'Sper ca aceasta pagina a fost intoarsa', a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Kremlin, alaturi de premierul grec Alexis Tsipras. Vladimir Putin a subliniat importanta relatiilor economice bilaterale, mai ales in domeniul energetic. Federatia Rusa asigura mai mult de jumatate din necesarul…

- Guvernul din Grecia și Biserica Ortodoxa din aceeași țara au decis sa scoata 10.000 de preoți și personal auxiliar de pe statele de salarii platite de stat. Ințelegerea ar putea deschide calea unei separari mai clare intre Biserica și stat. Biserica Ortodoxa din Grecia a jucat, timp de cateva sute de…