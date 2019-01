Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul ''actului 9'' al miscarii ''vestelor galbene'' care va avea loc sambata, autoritatile franceze se asteapta la o mobilizare ''mai puternica'' decat saptamana precedenta peste tot in Franta, potrivit Prefectului Politiei din Paris si Directorului…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- Presedintele american Donald Trump a criticat, din nou, acordul de la Paris privind combatarea schimbarilor climatice, afirmand ca miscarea „vestelor galbene”‘ in Franta este dovada ca acest acord „nu functioneaza”. „Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste…

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP. Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor de revolta urbana…

- O femeie de 80 de ani din Marseille a murit dupa ce a fost lovita de o grenada cu gaze lacrimogene in timp ce statea pe geam și se uita la protestele care aveau loc in strada, scrie BBC News. Femeia, care locuia intr-un apartament de pe o strada pe care au fost proteste, a fost lovita in fața in timp…

- Emmanuel Macron a declarat sambata ca nu va accepta niciodata violenta care a explodat sambata la Paris in cursul unei manifestatii a "Vestelor galbene", intrucat aceasta "nu are nimic de a face cu exprimarea unei furii legitime", relateaza AFP. "Nicio cauza nu justifica ca fortele de ordine sa fie…