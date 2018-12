Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron se va adresa ''la inceputul saptamanii viitoare'' in legatura cu criza ''Vestelor galbene'' deoarece nu doreste ''sa puna gaz pe foc'' inaintea manifestatiilor de sambata, a declarat vineri presedintele Adunarii Nationale, Richard Ferrand, relateaza AFP preluata…

- Premierul francez Edouard Philippe, a declarat joi ca peste 89.000 de membri ai fortelor de ordine vor fi mobilizati sambata in Franta, dintre care 8.000 la Paris, in cadrul unei noi zile de mobilizare a'Vestelor galbene', relateaza AFP. Douasprezece vehicule blindate ale jandarmeriei (VBRG)…

- Sambata, mii de protestatari s-au ciocnit cu fortele de ordine la Paris, au incendiat vehicule, au jefuit magazine, au distrus mobilier stradal si au vandalizat Arcul de Triumf. Politia franceza antirevolta a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa miile de protestatari. Potrivit…

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- "Vestele galbene", desi mai putin numeroase ca in urma cu o zi, au ingreunat din nou duminica traficul pe numeroase cai rutiere din Franta pentru a protesta fata de cresterea taxelor pentru carburanti, guvernul asigurand la randul sau ca doreste sa "tina directia", transmite AFP citat de Agerpres.

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…