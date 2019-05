Protest ”Vestele Galbene”. Ciocniri violente între protestatari și poliție Politia franceza a lansat miercuri gaze lacrimogene in centrul Parisului pentru a stavili avansul demonstrantilor, care aveau chipurile acoperite cu masti negre, pe masura ce mii de oameni au profitat de marsul anual de 1 mai pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron, transmite Reuters. Sindicate si protestatari din miscarea "vestelor galbene" au iesit in strada in intreaga Franta la cateva zile dupa ce Macron si-a prezentat propunerile politice, printre care si o reducere a impozitelor in valoare de aproximativ 5 miliarde de euro. Ciocniri intre protestatari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

