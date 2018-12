Protest Veste galbene. Peste 100 de persoane arestate la Paris Demonstratia de pe bulevardul Champs-Elysees din capitala tarii a fost in mare parte pasnica, participand numai circa 2.000 de persoane, un numar mult mai mic decat in saptamanile anterioare. In jur de 40.000 de persoane au protestat in diferite parti ale Frantei sambata, a declarat pentru dpa o sursa din politie, adaugand ca peste 50 de persoane au fost arestate in afara Parisului. In jur de 100 de persoane s-au adunat la Strasbourg pe podul Europa din apropierea frontierei cu Germania, provocand o perturbare temporara a traficului pana la venirea fortelor de securitate, potrivit FranceInfo.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

