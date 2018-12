Protest ”Veste galbene”. Mutarea lui Trump „Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta”, a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a 'vestelor galbene'. „Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic), ca sa protejeze poate mediul', a continuat el. 'S-a cantat 'Il vrem pe Trump. Iubesc Franta', si-a incheiat presedintele american postarea. Noul atac al lui Trump survine in timp ce reprezentanti din aproape 200 de state s-au reunit la Katowice, in Polonia, pentru cea de-a 24-a conferinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat sambata inca o data acordul de la Paris privind combatarea schimbarilor climatice, afirmand ca miscarea 'vestelor galbene' in Franta este dovada ca acest acord 'nu functioneaza', transmite AFP. Citește și: SURSE - MACEL intre puciștii din PSD și…

- 'Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta', a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a 'vestelor galbene'. 'Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic), ca…

- In contextul raportului IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) care solicita acțiuni urgente de combatere a schimbarilor climatice, Schneider Electric, liderul transformarii digitale a managementului energiei și automatizarii, iși accelereaza eforturile de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare…

- Afectat de o criza care a atins paroxismul sambata cu scene de gherila urbana la Paris, guvernul francez a anuntat un moratoriu privind cresterea taxei pe carburanti si o inghetare a tarifelor la gaz si electricitate. "Sunt fericit ca prietenul meu Emmanuel Macron si manifestantii de la Paris…

- Fostul Mister Univers, celebru prin rolul sau in filmul Terminator inainte sa intre in politica, a venit in Polonia la a 24-a Conferinta anuala a ONU pe tema modificarilor climatice. Intr-un interviu acordat AFP, el s-a declarat ”in cruciada pentru mediu” si a indemnat lumea intreaga sa se alature…

- "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marti noaptea la un acord pentru o reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030, insa unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea…

- Unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea climei, transmite AFP. 'Dupa 13 ore de negocieri am ajuns la un acord', a anuntat cu putin timp inainte de miezul noptii ministrul austriac al Mediului, Elisabeth…