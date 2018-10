Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de oameni au ieșit in strada la Barcelona pentru a cere separarea de Spania, la un an de la referendumul declarat ilegal. Sarbatoarea nationala a Cataloniei s-a transformat intr-un mars masiv pentru...

- Aproximativ un milion de persoane au participat la un miting la Barcelona pentru a celebra Diada, ziua nationala a Cataloniei, si pentru a-si exprima sustinerea fata de încercarile de obtinere a independentei regiunii, informeaza site-ul postului BBC News, citat de Mediafax.

- Un milion de oameni au cerut marți la Barcelona independența Cataloniei și eliberarea separatiștilor aflați in arest. Diada, Ziua Provinciei, a fost marcata și anul acesta de mesajele pentru separarea de Spania.

- Ruta interna Timisoara – Bucuresti, operata de gigantul low-cost Ryanair, a atras 226.000 de pasageri in primele sapte luni din acest an, arata Ziarul Finaciar. Aceasta inseamna o crestere cu 12,6% fata de pe¬rioada similara a anului trecut. Cele mai operate curse de pe aeroportul Timișoara, dupa cea…

- Incidentul s-a produs vineri la pranz, in zona unei benzinarii de pe strada Traian. Soferul vinovat de carambol a incercat sa intre la statia de carburanti, insa nu s-a asigurat, asa ca s-a izbit frontal cu o alta masini si a acrosat un al treilea autoturism.

- Mii de nicaraguani au demonstrat miercuri la Managua pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega si eliberarea opozantilor incarcerati de la inceputul crizei politice din aceasta tara, relateaza AFP. "Libertate pentru detinutii nostri politici!" si "Sa plece!", au scandat manifestantii,…

- Europarlamentarul Renate Weber (ALDE) a apreciat, la TVR 1, ca președintele Klaus Iohannis „are al doilea mandat in buzunar" daca la mitingul de protest al Diasporei , programat pentru 10 august, in Piața Victoriei, se va inregistra o prezența de un milion de participanți.„Daca vin un milion…

- In Argentina, Senatul voteaza o lege pentru legalizarea avortului in primele 14 saptamani de sarcina, careia i se opun Biserica Catolica și Papa, scrie The Guardian intr-un amplu reportaj, citat de Rador.