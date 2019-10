Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de chilieni au iesit vineri, in capitala Santiago, pentru a protesta pasnic in cel mai mare miting de la declansarea violentelor care au avut loc in urma cu o saptamana izbucnite pe fondul inegalitatii sociale si a cresterii preturilor, scrie Reuters.

- Geamuri sparte si ziduri prabusite au umplut strazile din Santiago, luni, dupa inca o serie de proteste deosebit de violente. Mai multi oameni au ars de vii intr-un supermarket incendiat de protestatarii violenti.

