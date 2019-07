Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de persoane s-au adunat vineri seara in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, din Caracal, imobilul fiind perchezitionat de anchetatori de dimineata. Oamenii, care sunt furiosi, cer pedepsirea "criminalului" si a persoanelor care ar fi vinovate de interventia cu intarziere…

- Adjunctul sefului Politiei Judetene Olt, comisar-sef de politie Alexe Nicolae Eugen, a fost revocat din functie, vineri. La sediul institutiei a fost trimisa o echipa din cadrul Directiei Control Intern – I.G.P.R.

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari pentru a fi analizat modul in care procurorii au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt. Procurorul a declarat ca trebuie lamurit de ce au trecut mai multe ore de la identificarea locatiei criminalului pana la efectuarea…

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca polițiștii din Caracal știau locația in care se afla Gheorghe Dinca inca din noaptea de joi spre vineri, dar nu au organizat un flagrant, așa cum le permitea legea, ci au preferat sa aștepte autorizație de percheziție pentru dimineața.

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

