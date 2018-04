Stiri pe aceeasi tema

- Asistenții și infirmierii de la Institutul Marius Nasta au intrerupt munca. Aceștia protesteaza miercuri fața de sporurile primite, transmite Antena3.„Motivul este scaderea sporului de risc de la 100% la 54%, in condițiile in care salariul de baza a fost marit de la 3200 la 3800. Facand calculul…

- Protest inedit al unor politisti de frontiera constanteni. De ieri, o parte din cei care intra de serviciu, refuza sa se hraneasca pe parcursul celor 8 ore de munca, in semn de protest fata de ministrul Carmen Dan, care in opinia lor ingora cererile oamenilor legii de a primi salarii mai mari si conditii…

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- A fost protest astazi la Spitalul Judetean din Constanta. Jumatate dintre medicii de la sectia Terapie Intensiva au refuzat sa-si mai desfasoare activitatea. Acestia sunt nemultumiti de salarii si de faptul ca sporurile lor vor scadea drastic. Cadrele medicale considera ca o salarizare unitara ar fi…

- In aceasta dimineata, la Horia a fost organizat un protest fata de starea drumurilor din judet. Satui de promisiuni fara acoperire si scuze din partea administratorilor drumurilor judetului, oamenii au iesit in strada cu pancarte pentru a-si face auzite necazurile. Drumul Arad-Siria, pe traseul caruia…

- Greva de avertisment, astazi, la ASO CROMSTEEL SA dupa ce Sindicatul Valahia a declanșat un conflict de munca. Salariații au Post-ul Greva de avertisment la ASO CROMSTEEL! Oamenii vor salarii mai mari și acuza boli profesionale din cauza cromului și mercurului apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Zeci de mineri din Complexul Energetic Oltenia au refuzat sa intre in schimb și au plecat pe jos, pana la Targu-Jiu, la sediul companiei, nemulțumiți de cum s-au finalizat negocierile salariale.

- Conflictul de munca declansat de Sindicatul Valahia la ASO CROMSTEEL SA va continua cu GREVA DE AVERTISMENT de doua ore, Post-ul Greva de avertisment la ASO CROMSTEEL! Oamenii cer salarii și condiții de munca mai bune apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatii din sistemul sanitar protesteaza in fata Ministerului Finantelor. Brancardierii, infirmierele si biologii sunt nemultumiti ca de la 1 martie, doar asistentele si medicii beneficiaza de cresteri salariale.

- Un protest spontan la care s-au adunat zeci de salariati ai companiei Grup Feroviar Roman (GFR), operator privat de transport feroviar, a avut loc in aceasta dimineata. Oamenii au refuzat sa lucreze, protestand fata de salariile mici pe care primesc.

- Aproximativ 15 angajatii de la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Județean Mavromati au iesit din nou pe treptele unitații pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de inechitațile salariale ce s-au produs de la 1 martie 2018.

- Grefierii de la Curtea de Apel Alba Iulia au declantat un protest spontan, marti, timp de 20 de minute, in fata instantei. Angajatii isntitutiei au iprotestat imbracati in robe, nemultumiti de salarii si de conditiile de munca.

- Cei 80 de angajati ai termocentralei Mintia, care au declansat marti dimineata un protest spontan in sala de comanda a unitatii, solicita prezenta la sediul sucursalei a premierului Viorica Dancila si a liderilor politici Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in vederea deblocarii situatiei de…

- Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri au declansat luni dimineata un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. La Spitalul din Grajduri sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis fapte foarte grave, deci care…

- Protest in fața Palatului Administrativ din Timișoara, cladire care adapostește Prefectura și Consiliul Județean Timiș. Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș au ieșit in strada sa-și ceara sporurile inapoi, dupa ce consilierii județeni au votat un buget fara…

- Biologii si chimistii de la laboratorul Spitalului Judetean Satu Mare au intrerupt, miercuri dimineata, lucrul in semn de protest fata de modificarea legii salarizarii, prin care aceasta categorie este...

- Americanii isi distrug armele personale in semn de protest fata de masacrul comis intr-o scoala din Florida. Oamenii posteaza pe retelele de socializare inregistrari cu momentul in care taie tevile pustilor sau pistoalelor pe care le detin.

- Tudorel Toader va susține, de la ora 18:00, o declarație de presa in care va lamuri situația DNA și a șefei instituției, Laura Codruța Kovesi. In incercarea de a-l determina sa ia o decizie prin care sa propuna revocarea lui Kovesi, aproximativ 20 de persoane s-au strans in fața sediului Ministerului…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Liderul Sindicatului Energia Turceni sustine ca in a doua etapa a procesului de armonizare salariala in CE Oltenia minerii si energeticienii vor putea beneficia de noi majorari. Sefii CE Oltenia le-au prezentat, la ultima sedinta de negocieri, sindicatelor bugetul de venituri si cheltuieli…

- Un nou protest cu portocale are loc in fata Palatului Cotroceni, impotriva coruptiei din Justitie. Zeci de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar fi "avocatul" sefei…

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, conform Agerpres.ro. . Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord au refuzat sa inceapa lucrul, in aceasta dimineața, nemulțumiți de armonizarea salariala și de faptul ca nu au primit al doilea fluturaș de salariu așa cum a promis conducerea CEO. Minerii de la schimbul I se afla in sala de apel și așteapta sa discute cu conducerea companiei.…

- "Este inimaginabil ce se petrece in Romania in momentul de fața. In mediul online este un fel de revoluție. Oamenii vorbesc, pe rețelele de socializare, despre o noua dictatura in Romania. Oamenii vorbesc despre faptul ca bolșevismul, la noi, este politica de stat. Ei ne atrag atenția noua, celor…

- Un nou flashmob are loc astazi, in Piata Victoriei, din Capitala, intitulat sugestiv Ne furati viitorul . Oamenii au inceput sa se adune deja incepand cu ora 12:00. Cateva zeci de persoane, printre care mame cu copii, au ajuns in fata Guvernului. Protest cu cartonase rosii si fluturasi de salarii in…

- Sambata, a avut loc un protest la Palatul Cotroceni dupa inregistrarile care au aparut in presa cu privire la DNA. Oamenii au scandat lozinci impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Mobilizarea s-a facut, in principal, pe retelele de socializare unde a fost creat evenimentul ”Eu merg la portocale” de…

- Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu în care li se cereau câte cinci persoane pe strada Cantacuzino, unde își are sediul DNA Ploiești, observatorulph.ro.

- Aproximativ 100 de angajati de uzina de munitie si armament din Bumbesti Jiu, judetul Gorj, au participat, astazi, la un protest spontan, pentru ca „Revolutia fiscala“ va duce la reducerea veniturilor salariale pentru o parte insemnata a lucratorilor.

- Ministrul Sanatații a explicat, ieri, cum se vor aplica majorarile salariale promise pentru sistemul sanitar, dar a aratat și cine se va alege cu leafa taiata. De asemenea, urmeaza sa fie recalculate sporurile, care acum sunt, unele, chiar și de 100%, „pentru ca se vor aplica pe, alta baza, mai mare”.…

- Protest in fata cladirii Guvernului de la Chisinau! Zeci de vinzatori care activeaza in pietele agricole din capitala si-au dat intilnire in fata institutiei, pentru a cere prelungirea patentei de intreprinzator, noteaza NOI.md. Oamenii spun ca veniturile mici nu le permit sa-si cumpere propriile aparate…

- Un fat de cinci-sase luni, prezumptiv avortat spontan, a fost gasit in dupa-amiaza zilei de ieri la un punct de reciclare a deseurilor din Chisinau. Micul corp fara suflare se afla intr-un pachet de plastic. Oamenii legii au fost alertați ieri, in jurul orei 14:00. La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Aproximativ o mie de muncitori ai Combinatului Siderurgic galatean s-au revoltat, din nou, joi dimineata. Oamenii au protestat initial in fata portii principale a intrarii in combinat, apoi scandand, huiduind, agitand steaguri, pancarde si sufland in vuvuzele, au intrat in incinta combinatului pana…

- Mai mult de jumatate din efectivele de politisti din judetul Suceava refuza sa raspunda la apeluri de urgenta cand sunt in timpul liber, iar situatia se repeta si in alte zone din tara, spun sindicalistii, potrivit digi24. Oamenii legii sunt suparati pentru ca statul le a taiat sporul pe care il primeau…

- In jur de 500 de siderurgistii protesteaza, luni, 22 ianuarie, in fata sediului administrativ al combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati. Oamenii solicita majorarea lefurile la nivelul siderugieii europene si semnarea urgenta a noului contract colectiv de munca. Cativa protestatarii ameninta cu…

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- Si in Alexandria oamenii ies in strada. Ca de obicei, ei isi dau intalnire sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Primarul si viceprimarii sunt cei mai bine platiti oameni din conducerea municipiului Baia Mare, conform unor date publicate pe site-ul baiamare.ro Daca primul are o indemnizatie totala de 16.313 lei/luna, functia de viceprimar este platita cu 11.600 lei. Urmeaza in top secretarul municipiului, cu 10.875…

- Puseul inflationist din 2018 va fi influentat in mare masura de evolutia monedei nationale, majoritatea investitorilor indicand intervalul 4,7-4,75 lei pentru un euro, incepand cu primavara acestui an, arata Barometrul de opinie Keysfin, la care au raspuns peste 150 de oameni de afaceri. …

- Protest matinal in satul Puhoi din raionul Ialoveni. Peste 100 de localnici au blocat drumul principal de la ora 6:00. Acestia sunt nemultumiti ca, acum șase zile, a fost anulata cursa de autobuz spre Chisinau.

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4-4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin. ”Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare…

- Circa 150 de mineri de la cariera Jilt Nord au declansat un protest spontan in aceasta seara in fata sediului carierei, dupa intalnirea de astazi dintre sindicate si administratie, nemultumiti de cresterile salariale de doar 7,8%. Minerii din schimbul 3 refuza sa inceapa lucrul si isi asteapta in…

- Biologii au ajuns la concluzia ca unele dintre tipurile de pasari care traiesc in Australia sunt "echipate" cu un penaj unic "nanotehnologic", care inghite 99,95% din lumina si pare mult mai negru decat orice alt material negru de pe Pamant, scrie publicatia Nature Communications. …

- >Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor anunta un protest spontan miercuri la Primaria Bucuresti. „In data de 19 decembrie 2018 ne-a fost prezentata de catre Gabriela Firea aat noua, cat si cetatenilor bucuresteni ca facand parte dintr-un set de masuri menite sa combata pirateria existenta…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei.