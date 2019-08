Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive, filiala Iasi, au declansat, miercuri, 7 iulie, o greva spontana, fiind nemultumiti de nivelul salarizarii. Grevistii solicita ca salariile lor sa aiba acelasi cuantum cu cel al colegilor de la CFR Calatori. „Toti cei de la SCLR suntem in conflict…

- Mai multi angajati de la Societatea Comerciala de Reparatii si Revizie Locomotive Iasi au declansat, astazi, greva japoneza, fiind nemultumiti de nivelul salariilor. Grevistii spun ca, desi efectueaza lucrari cu risc mare, sunt inclusi in categoria a III-a de munca, motiv pentru care cer incadrarea…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a discutat in biroul sau despre o spaga de 500.000 de euro, conform unei inregistrari. In aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR Calatori la acea vreme, a fost chemat de ministrul Razvan Cuc la el in birou. Conform inregistrarii, Szentes ii spune lui Cuc faptul…

- Mai mulți angajați ai Societații Comerciale de Reparații Locomotive Iași au intrat, luni dimineața, in greva japoneza. Aceștia sunt nemulțumiți de modul in care decurg negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Munca și de salariile pe care le primesc, scrie Mediafax.Conflictul de munca…

- Grevistii spun ca, desi efectueaza lucrari cu risc mare, sunt inclusi in categoria a III-a de munca, motiv pentru care cer incadrarea in grupa I de munca. Ei cer, totodata, salarii care sa fie in acelasi cuantum cu ale celor de la CFR Calatori. "Principala cauza pentru care am declansat…

- Un fost director CFR Calatori i-a spus ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, in biroul demnitarului, in aprilie 2017, ca i s-a oferit o șpaga de 500.000 de euro pe care a refuzat-o, potrivit unor inregistrari difuzata duminica seara de B1 TV.Iosif Szentes, director CFR Calatori la acea…

- Nemulțumit ca in urma vizitei inopinate facute pe santierul de pe DN 73 Brasov – Pitesti a gasit puțini muncitori și utilaje, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a solicitat rezilierea contractului semnat cu Asocierea AZVI SA – STRACO GRUP SRL – PIOMAR Development – Tractebel pentru modernizarea…

- In prezența premierului Viorica Dancila și a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, au demarat lucrarile pentru execuția sectorului de autostrada Rașnov – Cristian și a drumului de legatura cu profil de autostrada care asigura descarcarea traficului rutier spre municipiul Brașov. Acest segment va…