- Zeci de angajati ai Directiei Regionale a Finantelor Publice Ploiesti au intrerupt, miercuri, activitatea in semn de protest fata de intentia autoritatilor centrale de a restructura institutia. Oamenii se tem ca vor ramane fara locuri de munca.

- Directorul CEH, Samuel Dioane, a discutat cu oamenii si le-a explicat ca disponibilizarile de personal nu pot fi efectuate in orice conditii, starea de tensiune fiind dezamorsata. "Au vrut (sa plece, n.r.) oameni care au cinci ani de cand sunt angajati. Noi am investit in ei, i-am facut ceferisti,…

- Cateva zeci de mineri de la exploatarea Lupeni au protestat spontan marti exprimandu-si nemultumirea ca nu sunt inscrisi pe listele de disponibilizari, conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) precizand ca este vorba de angajati care lucreaza doar de cinci ani in unitate si nu indeplinesc conditiile…

- Aproape o suta de angajati ai Directiei Regionale a Finantelor Publice Timisoara au protestat spontan, marti, in holul institutiei, fata de posibilitatea de a le fi reduse posturile prin desfiintarea structurilor regionale fiscale, pentru a caror infiintare "statul roman a angajat un imprumut de…

- Cativa zeci de angajati ai Directiei Generale a Finantelor Timis s-au adunat, astazi, in jurul orei pranzului, in holul principal al institutiei din Timisoara, in cadrul unui protest spontan. Saptamana trecuta, Federatia Nationala a Sindicatelor din Finante a anuntat ca nu este de acord cu reducerea…

- Zeci de angajați ai Filarmonicii Banatul au organizat, miercuri, un protest spontan in fața instituției, nemulțumiți fiind de atitudinea pe care o are directorul Ioan Garboni. Angajații spun ca acesta le vorbește urat și ca anumite drepturi nu le sunt respectate, potrivit Mediafax. 66 dintre…

- In jur de 100 de angajați ai SGU Ploiești protesteaza, și marți dimineața, in curtea sediului societații din zona Halele Centrale - sediul BCR, pe fondul intarzierilor salariale. Oamenii sunt ingrijorați și din cauza zvonurilor potrivit carora la nivelul societații ar urma disponibilizari. Protestatarii…

- Direcția de Asistența Sociala anunța asociațiile, fundațiile și cultele care dezvolta activitate de asistența sociala specializata si sunt furnizori de servicii sociale, ca pot sa depuna documentația pentru acordarea subvenției in baza legii 34/1998 de la bugetul local pentru anul 2019. Subventia se…