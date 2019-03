Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, afirma ca protestul pentru autostrazi, #ȘIEU, este unul justificat, in condițiile in care nu au fost construite șosele moderne. ”Daca ești ministru si nu te duci pe santier sa verifici stadiul lucrarilor, sa-i biciuiesti putin pe aia, nu se face nimic”, spune liderul ALDE, care se plange de ”ritmul lent de construcție a autostrazilor in Romania”.

In urma declarațiilor liderului Senatului, s-a speculat in spațiul public cu privire la o disputa in coaliție. Analistul politic Bogdan Chirieac considera ca in Romania, in ceea ce privește autostrazile,…