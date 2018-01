Stiri pe aceeasi tema

- La un an dupa ce a devenit Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump a transmis pe contul sau de Twitter un mesaj in care exprima cat de mult s-a bucurat de aceste 365 de zile. Deși aniversarea unui an de la ziua investirii lui Donald Trump a venit odata cu inchiderea Guvernului Statelor Unite și…

- Florin Rasdan (22 de ani) este cel mai important transfer reușit de CSA Steaua in aceasta iarna. Fotbalistul a plecat de la Concordia Chiajna pentru a pune umarul la promovarea echipei armatei in Liga a 3-a. Mijlocașul nu crede ca a facut un pas inapoi și așteapta cu nerabdare duelurile cu Academia…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Guvernul Statelor Unite a inceput la miezul noptii de vineri spre sambata o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa fondurilor de finantare dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord privind bugetul, transmite EFE.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP. Bazandu-se pe declaratii ale unor persoane prezente la reuniunea…

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Un grup de circa 10 congresmeni americani, in majoritate democrati, au consultat in decembrie un profesor de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza vineri AFP. Un senator republican, al carui…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a amenintat, miercuri, ca ar putea intrerupe ajutorul financiar acordat de SUA catre Autoritatea Palestiniana, recunoscand ca procesul de pace din Orientul Mijlociu a intrat in impas, relateaza The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei.

- Israelul va da numele presedintelui american Donald Trump statiei de tren ce va fi construita in apropierea Zidului Plangerii, situat in Orasul Vechi din Ierusalimul de Est anexat, indica Ministerul Transporturilor intr-un comunicat, transmite AFP.Ministrul Israel Katz a decis marti sa adopte…

- Miliardarul american Bob Parsons le-a oferit prime in valoare de 1,3 milioane de dolari angajaților sai. El a anunțat ca va oferi aceste prime, dupa ce a Donald Trump a semnat legea reformei fiscale, care prevede scutiri generoase de taxe pentru cei mai bogați americani, relateaza Forbes.com. Bob Parsons,…

- E timpul sa faci ceva pentru tine, e timpul sa ai curaj și sa ieși in fața, la propriu. Chiar la intrare in Casa EMA - la un birou frumos, unde tot ce trebuie sa faci e sa zambești. Te așteapta un job perfect pentru o persoana draguța și activa - recepționer.

- "Iubirea este cel mai frumos cadou de sarbatori!", a scris Andra pe Facebook, alaturi de o fotografie cu Catalin Maruta, iar fanii s-au intrecut in aprecieri. 50.000 de fani au apreciat imaginea, 500 au distribuit-o, iar alti 500 au facut urari pe contul de Facebook al vedetei. "Fericirea…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Catinca Roman nu este o persoana care ține cont de tradiții, insa asta nu inseamna ca nu a intrat in spiritul Craciunului. Vedeta va pregati bradul la tatal ei acasa, alaturi de fiica ei, Calina.

- Polițiștii israelieni au facut o serie de arestari in timpul unui protest inițiat de 400 de palestinieni, in orașul Ramallah din Cisiordania, protest survenit ca urmare a declarației președintelui SUA ,Donald Trump, despre mutarea ambasadei americane la Ierusalim.

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie marti, pe pagina sa de Facebook, ca multumeste Ambasadei Suediei la Bucuresti "pentru atentia acordata fesului pe care l-am purtat duminica la protest. :)" Ciolos adauga ca "are si sosetele de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite de femeile de la Rosia Montana"…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Incidentul are loc dupa ce la Malmo a avut loc un protest fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, protest la care au fost strigate sloganuri antisemite.

- Cateva sute de musulmani au participat la o ruga care a avut loc vineri in fața Casei Albe, in semn de protest fața de recunoașterea Jerusalimului drept capitala Israelului, de catre Donald Trump, scrie jurnalul.ro.

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani al Viitorului, e din ce in ce mai aproape de mult-doritul transfer in La Liga, la Athletic Bilbao. "Eu mi-aș dori, dar nu vreau sa vorbesc mai multe, pentru ca nu e nimic concret. Va dați seama ca ar fi cel mai frumos cadou pentru mine", a declarat Cristi Ganea in…

- Oana Roman a facut un anunț important despre tatal sau, fostul premier al Romaniei Petre Roman. Oana Roman este fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, și a Miorei Roman. In ultima vreme, Oana Roman a fost destul de acida cu tatal sau, Petre Roman , care de cițiva ani este casatorit cu cantareața…

- ”Lacrimi de bucurie in ochii copiilor de la Gradinița din satul Gavanu, comuna Bogdana, dar și in ochii parinților lor”, așa iși incepe povestea un reprezentant al ISJU, Andrei Ghiorghieș. Impresionat de situația grea a unor copii, de care a aflat in urma unei misiuni in satul Gavanu, Andrei Ghiorghieș,…

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, in semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters. Un pom de Craciun împodobit…

- Președintele Israelului, Reuven Rivlin, l-a felicitat miercuri pe omologul sau american Donald Trump pentru ca a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a statului israelian și pentru ca a anunțat ca va da instrucțiuni pentru mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv in Orașul Sfant, informeaza…

- Mos Nicolae nu i-a ocolit pe micutii Mirelei Boureanu Vaida, care se pare ca au fast si un pic nazdravani! Mama lor a postat o fotografie pe Instagram in care le-a aratat prietenilor virtuali darurile de la Mos.

- Liderii democrați din Congresul american au anunțat ca au acceptat sa aiba o intalnire joi cu Donald Trump pentru a negocia un acord bugetar și politic de sfarșit de an, dupa ce au boicotat precedenta intrevedere din cauza unui mesaj pe Twitter al președintelui, relateaza AFP. "Suntem…

- O consiliera din cadrul echipei de tranzitie a actualului lider de la Casa Alba a scris intr-un e-mail ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Donald Trump) alegerile din SUA“, relateaza The New York Times (NYT).

- Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu versiunea adoptata la 16 noiembrie de Camera Reprezentanților. Anunțarea rezultatului votului, chiar de catre vicepreședintele american Mike Pence, a fost primita cu aplauze din partea republicanilor,…

- Rusia poate sta liniștita. Politicienii americani se straduiesc singuri sa îngradeasca puterea SUA de a gestiona conflicte externe grave, ce pun în pericol stabilitatea internaționala. Senatorii americani cauta o procedura de a limita puterea președintelui SUA de a lansa un atac…

- ”Stim ca Acordul de la Paris este doar inceputul. Totodata, stim ca, potrivit actualelor angajamente, nu vom atinge obiectivul celor doua grade Celsius”, a declarat Merkel. Prin Acordul de la Paris din 2015 statele semnatare au stabilit obiectivul de a limita cresterea nivelului mediu al…

- 'Puteți fi siguri ca (aceasta decizie) va fi luata fara influența politica, in mod corect și adecvat', a declarat Jeff Sessions. Mai multe media americane au publicat luni o scrisoare adresata de Ministerul Justiției Comisiei pentru afaceri juridice a Camerei Reprezentanților, scrisoare potrivit…

- Candidatul democrat la postul de guvernator al statului Virginia, Ralph Northam, l-a invins marți pe adversarul sau republican, Ed Gillespie, care a fost susținut de Donald Trump și a facut campanie pe teme populiste și naționaliste, potrivit unor media americane, citate de AFP. Într-un…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Inculpat pentru 12 capete de acuzare, printre care complot impotriva SUA, spalare de bani, declarații false și nedeclararea unor conturi din strainatate, Manafort s-a predat luni biroului FBI din Washington și urmeaza sa fie prezentat justiției, transmite AFP. Insa Trump susține ca faptele…

- ..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017 Un juriu federal de la Washington a aprobat, vineri, primele capete…

- Una dintre aceste noi anchete vizeaza sa faca lumina asupra deciziei FBI si Departamentului Justitiei, in timpul campaniei prezidentiale din 2016, de a nu o urmari penal pe cea care era la acea vreme candidata, in dosarul utilizarii unui server personal in trimiterea unor e-mailuri pe cand era secretar…