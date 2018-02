Stiri pe aceeasi tema

- Protest in fata Palatului Cotroceni din Capitala Foto: Agerpres Mai multe zeci de persoane protesteaza în fata Palatului Cotroceni din Capitala, nemultumite de modul în care presedintele Klaus Iohannis a reactionat la scandalul din ultimele zile legat de activitatea DNA. Manifestantii…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza (17 februarie), in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef…

- Protest cu portocale, in fata Palatului Cotroceni. Participantii s-au imbrancit cu membri ai miscarii #Rezist In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera” pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei…

- Protest la Palatul Cotroceni, pentru anchetarea lui Kovesi. Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera”…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata, in fata Palatului Cotroceni, pentru a protesta fata de atitudinea presedintelui Iohannis, pentru acesta ar fi " avocatul" sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, "in loc sa ii apere pe romani". Protestatarii striga "Jos Iohannis". La miting, organizat de Initiativa…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care incearca sa discrediteze DNA. Protestul de sambata din fata Palatului Cotroceni este unul organizat de asa-zisa platforma…

- Mobilizarea s-a facut, in principal, pe retelele de socializare unde a fost creat evenimentul "Eu merg la portocale" de catre Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir. Manifestantii au portocale "bune, nu de la Ploiesti", facandu-se aluzie la procurorul DNA Mircea Negulescu, zis "Portocala".…

- Aceștia sunt acuzați ca i-au provocat pe oamenii care ieșisera in strada. Spiritele s-au incins, iar Malin Bot i-a luat la intrebari pe jandarmi. La eveniment sunt prezenți, printre alții, Liviu Pleșoianu, deputat PSD și Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, dar și cunoscutul pictor Paul Hitter.…

- "Eu merg acolo, pe persoana fizica, pentru ca acum doua seri, intr-un mod foarte bizar, singurul loc din aceasta țara unde inca nu s-a aflat cate toxice sunt portocalele de Ploiești, cat de daunatoare sunt pentru sanatatea democrației, este dealul Cotroceni. Este foarte ciudat acest lucru pentru…

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- Se pune la cale un miting, Palatul Cotroceni, pentru ora 15! Anunțul a fost facut de deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD. Acesta e nemulțumit de modul in care președintele Klaus Iohannis s-a raportat la inregistrarile cu procurorii DNA Ploiești. ”Azi, la ora 15.00, voi consuma portocale pe dealul…

- Daniel Dragomir, locotenent colonel (r) SRI, sustine ca jurnalistul Dan Tapalaga, editor coordonator al site-ului HotNews.ro, apare in dosarul Black Cube de la DIICOT, in care se cerceteaza presupusa spionare a sefei DNA. Acuzatia a fost lansata si de Sebastian Ghita, in octombrie 2016, insa Tapalaga…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI, Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.Intrebat daca s-a aflat cine este…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, sustine ca generalul SRI Dumitru Dumbrava este protejat de reprezentantul USR in Comisia parlamentara de control al SRI, Daniel Stanciu Viziteu, mentionand ca este "un parlamentar care ii serveste ceaiul generalului Dumbrava".

- Parlamentarul PSD Liviu Pleșoianu susține ca euroaleșii Monica Macovei și Sven Giegold au incalcat „fațiș” Directiva Parlamentului European deoarece au gazduit o expoziție despre protestele din Romania in care a fost expusa o fotografie „in care apar mai mulți politicieni purtand uniforma penitenciara”.…

- Parlamentarul PSD, Liviu Plesoianu, a luat-o in colimator pe Monica Macovei, membra a Parlamentului European, dupa ce la data de 30 ianuarie 2018, aceasta și Sven Giegold au fost organizatori și gazde ale unei expoziții fotografice care i-a atras atentia social democratului. Drept urmare, acesta a adresat…

- Este unul dintre cei mai vocali lideri ai mișcarii #Rezist și, poate, cel mai amendat protestatar. Imaginile cu el urcat in copac, in fața sediului Partidului Social Democrat, au facut inconjurul Romaniei.Puțini știu, insa, ca acesta nu este strain de politica. Conform Bugetul.ro, acesta s-a…

- Daniel Dragomir a dezvaluit, la TVR 1, ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine astazi o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- Partidul Social Democrat a trecut la atac, pe Facebook, impotriva organizatorilor mai multor proteste ce au avut ca tinta modificarile controversate la legile justitiei si la codurile penale. Zeci de...

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si-a exprimat, miercuri, la o dezbatere la Bruxelles, ingrijorarea asupra independentei sistemului judiciar din Romania, mentionand implicarea serviciilor in justitie si precizand ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul masuri punitive, daca lucrurile nu se rezolva.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Maine e o zi importanta pentru Romania! Are loc evenimentul Clubul de presa din Bruxelles, iar Daniel Dragomir, un fost ofiter SRI, va participa alaturi de doua personalitati de marca. Este vorba despre Willy Fautre si David Clark. Oficialii vor discuta la masa rotunda despre situatia actuala a justitiei…

- La aceasta ora, la Palatul Cotroceni are loc un protest! Mai mulți tineri, nemulțumiți de decizia lui Klaus Iohannis de a nominaliza-o pe Viorica Dancila drept premier, manifesta impotriva președintelui.știre in curs de actualizare

- Aproximativ o suta de persoane au participat, miercuri, la cel de-al 15-lea flashmob organizat in fata sediului PSD din Sibiu, sub sloganul ”Uniti suntem puternici”. Artistul Dan Perjovschi, aflat la New York, a transmis un mesaj de sustinere a miscarii: ”Rezist. Exist”. Evenimentul a inceput, ca de…

- Aproximativ 6000 de articole de incaltaminte, imbracaminte si parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 400.000 de lei, au fost confiscate de politisti la frontiera cu Bulgaria, fiind intocmite dosare penale pe numele a noua romani si doi cetateni turci, se arata intr-un…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Liviu Plesoianu ii DESFIINTEAZA…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, are un atac dur la adresa protestatarilor #Rezist. Intr-o postare pe Facebook, acesta explica celor care protesteaza, cu exemple ca expresiile pe care acestia le striga sunt slogane intalnite in propaganda lui Hitler.

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, într-un dosar deschis în 2013 si din care s-a desprins

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Peste 100 de persoane au participat, joi, la comemorarea eroilor Revoluției din 1989, la Cluj-Napoca.Participanții la eveniment au plecat într-un marș care a început în centrul Clujului și s-a terminat la Cimitirul Eroilor, de pe Calea Turzii, unde a avut loc o ceremonie…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a scris lui Donald Trump, președintele SUA. Potrivit textului scrisorii – postat pe Facebook –, pesedistul susține ca protestele # REZIST sunt organizate de George Soros și au rolul de a stopa ”reforma” din Justiție.

- Un protest la care au participat zeci de tineri din cadrul Miscarii „Urmasii lui Stefan” a avut loc astazi in capitala, noteaza NOI.md. Manifestantii s-au aratat indignati de anuntul primarului de Iasi, Mihai Chirica, prin care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a lansat, duminica, platforma civica Romania 3.0, cu ajutorul careia isi propune crearea unor strategii prin care Romania sa-si poata redobandi demnitatea nationala.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- "PNL, USR, mișcarea Rezist și domnul Hossu, dupa ce au dat 250.000 de sms-uri și au anunțat o mare revoluție care urma sa aiba loc astazi, iata ca au ieșit in strada 6000 de oameni, in Piața Victoriei", a zis Codrin Ștefanescu. "Apoi, niște oameni foarte ingenioși de acolo, care știu sa coordoneze…

- Un deputat PSD vrea sa opreasca mitingul de amploare care se anunta duminica. Acesta a lansat un atac fara precedent la adresa liderilor sindicali, dar si la adresa miscarilor civice. Liviu Plesoianu ii face praf atat pe liderii BNS si Cartel Alfa, dar so pe cei din miscarea Rezist. Dumitru Costin…

- Inainte de audierea lui Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI, in comisia din Parlament, au aparut tot felul de dezvaluri privind contul de Facebook al acestuia, prin care ar transmite directive jurnaliștilor care sunt in colaborare cu acesta, dar și unora dintre magistrați.Fostul colonel…

- Inainte ca generalul SRI Dumitru Dumbrava sa ajunga in fata parlamentarilor la audierile din cadrul comisiei parlamentare de control a activitații SRI, fostul ofiter Daniel Dragomir iese la rampa cu dezvaluiri bomba. Intr-un articol pe Facebook, Dragomir scoate la iveala relatia nestiuta dintre procuroarea…