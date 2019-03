Stiri pe aceeasi tema

- Postarea Ambasadei Danemarcei: „Casual Friday: - Ci-i cu bandirola albi? - Ii pientru autostradi… - Ci autostradi? - Iegxact!" „Guvernul Suediei a adoptat un plan national pentru infrastructura pentru perioada 2018–2029, insumand investitii totale de 66 miliarde E in transportul rutier, cai ferate si…

- Tot mai multi romani se alatura initiativei omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, cel care a construit primul metru de autostrada in Moldova, si anunta ca pe 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute vor intrerupe munca, in semn de protest fața de lipsa de interes a Guvernului fața de infrastructura,…

- ''Pe 15 martie voi fi pe șantier. Eu am ințeles mesajul tanarului antreprenor", a declarat ministrul Razvan Cuc, in emisiunea lui Victor Ciutacu, la Romania TV. revenim cu declaratia completa Vezi și: Stefan Mandachi, 15 minute de stat degeaba pe 15 martie. Marea intrebare și frica…

- USR sustine initiativa omului de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a facut apel la antreprenorii romani sa declanseze vineri, 15 martie, la ora 15,00, un protest fata de lipsa autostrazilor in aceasta regiune, a declarat miercuri presedintele USR, Dan Barna. "Si USR sustine aceasta initiativa,…

- Pe 15 martie 2019, la ora 15.00, societațile Neptun SA și Soceram SA din Campina iși vor intrerupe activitatea, timp de 15 minute, in semn de solidaritate cu omul de afaceri din Suceava, care a construit din banii sai un metru de autostrada, in semn de protest fața de dezinteresul autoritaților. “Este…

- Afaceristul sucevean Stefan Mandachi, deținatorul unui lanț de magazine de tip fast-food prezent și la Alba Iulia, a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Intr-un clip video de cinci minute in care este prezentat momentul construcției, afaceristul sucevean se prezinta și indeamna…

- Un om de afaceri din Bucovina, Stefan Mandachi, a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Gestul sau este un protest fața de autoritațile care dau dovada de lipsa de interes fața de constructia de autostrazi in Romania si in mod special in zona Moldovei. Mandachi, care deține un…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis sambata, 2 martie a.c., un mesaj cu prilejul comemorarii a 30 de ani de la jertfa eroului-martir Liviu Cornel Babeș. Liviu Cornel Babes si-a dat foc pe partia Bradul din Poiana Brasov, pe 2 martie 1989, in semn de protest fata de regimul comunist.Va…