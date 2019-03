Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, edilul-sef al municipiului Iasi, a declarat ca se va alatura protestului initiat de omul de afaceri Stefan Mandachi, romanul care a construit primul metru de autostrada din Moldova.

- Un om de afaceri sucevean a lansat, luni, o provocare pentru toți romanii, propunand ca in 15 martie sa opreasca activitatea pentru 15 minute in semn de protest fața de lipsa autostrazilor din Romania. Ștefan Mandachi, care deține un lanț de restaurante fast-food și un complex hotelier in Suceava, a…

- Un tanar de 18 ani din Galați a fost arestat, fiind acuzat ca ar fi talharit doi copii. Printre victime se numara o fetița de 11 ani pe care ar fi amenințat-o cu un cuțit pentru a-i fura toți banii. Polițiștii au fost alertați de o femeie din Galați care a reclamat ca fiica, in varsta de 11 ani, ar…

- Premierul Viorica Dancila sustine, dupa ce Lia Olguta Vasilescu a fost refuzata, din nou, de presedintele Klaus Iohannis in functia de ministru al Dezvoltarii, ca seful statului are drept obiectiv blocarea activitatii Guvernului. Prim-ministrul sustine ca dupa ce va reveni in Romania, va exista o…

- Revolta primarilor din Asociațiația Municipiilor din Romania – din a carei structura de conducere face parte și primarul Constantin Toma -, generata de proiectul de buget pentru anul 2019 facut public de catre Ministerul de Finanțe, este urmata de alte acțiuni ale reprezentanților unor unitați administrativ-teritoriale…