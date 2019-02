Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile de opozitie din Bolivia au lansat marti un apel la miscari de protest, joi, fata de o eventuala candidatura a presedintelui Evo Morales la al patrulea mandat de sef al statului, relateaza AFP preluata de Agerpres. Opozitia a lansat acest apel cu ocazia implinirii a trei ani de…

- Muzicianul Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact B, in varsta de 54 de ani, se lupta cu cancerul de opt ani. In urma cu o saptamana, medicii i-au spus ca are o tumora in stadiul 3-4 la singurul plaman ramas. Artistul are nevoie de 70.000 de euro, care pot fi donati prin campania "Alaturi de…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata, sambata, in Bolivia, dupa ce o alunecare de teren a ingropat sase masini pe un drum de munte in apropiere de capitala La Paz, a informat ziarul El Deber. Incidentul a avut loc pe drumul care leaga localitatile Yolosita si Caranavi, dupa mai multe…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba, miercuri, presedintele american a dezvaluit ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea dictatorului nord-corean, Kim Jong-Un, si ca se va intalni "probabil" cu acesta din nou.

- PSD pare sa termine anul en-fanfare. La Curtea Constituționala a caștigat toate marile batalii cu Opoziția și Președintele Klaus Iohannis, moțiunile de cenzura inițiate de Opoziție au cazut rand pe rand, iar masurile luate de Guvernul Dancila deși sunt dur criticate par ca nu pot fi oprite. In mare…

- Aritmetica parlamentara arata ca Opozitia mai are nevoie de peste 50 de voturi pentru a o demite pe Viorica Dancila si echipa ei de ministri. In ultimele doua decenii, doar doua motiuni de cenzura au trecut, ambele initiate de PSD, una chiar impatriva propriului Guvern.

- "In acest moment, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache au pe ordinea de zi doua cereri de revocare din functiile pe care le detin in conducerea Camerei Deputatilor. Aceasta procedura trebuie finalizata cu un vot final in urmatoarea sedinta de plen. Atata timp cat pe ordinea de zi vor fi aceste…

- "In acest moment, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache au pe ordinea de zi doua cereri de revocare din functiile pe care le detin in conducerea Camerei Deputatilor. Aceasta procedura trebuie finalizata cu un vot final in urmatoarea sedinta de plen. Atata timp cat pe ordinea de zi vor fi aceste…