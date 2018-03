Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader ii raspunde lui Augustin Lazar, dupa ce procurorul general al Romaniei a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca ministrul Justiției a incalcat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit joi, 1 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans", se arata intr-un comunicat al Palatului Cotroceni. Potrivit acestuia, "principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- Așadar, premierul Viorica Dancila si-a manifestat, marti, 27 februarie, sustinerea fata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Viorica Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, ca are foarte mare incredere in Toader si ca raportul de evaluare a activitatii Directiei…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- Several dozen people protested on Wednesday evening outside the Cotroceni Presidential Palace, displaying their dissatisfaction towards President Klaus Iohannis and prosecutor-in-chief of the National Anticorruption Directorate (DNA) Laura Codruta Kovesi. The protesters blew vuvuzelas and chanted…

- Una dintre aceste imagini infațișeaza niște oameni in varsta care stau cu mainile intinse pentru a primi o plasa de portocale. In dreptul fotografiei distribuita masiv pe Facebook se afla urmatoarea descriere: "Luați dobitocimii dreptul de vot și Romania va cunoaște calea dezvoltarii economice…

- Romania's former President and currently national leader of the opposition People's Movement Party (PMP) Senator Traian Basescu said on Sunday evening that, in his opinion, anti-graft chief Laura Codruta Kovesi should not be replaced from the management of the National Anti-Corruption Directorate…

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- Realizatorul TV Mihai Gâdea a rabufnit, miercuri seara, la adresa purtatorului de cuvânt al PNL, Ionel Danca, invitat în emisiunea „Sinteza Zilei”. Danca, deputatul PSD Andreea Cosma și senatorul PSD Șerban Nicolae se numarau printre invitații emisiunii în…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Scandalul imens cu DNA in prim-plan a inceput odata cu inregistrarile incendiare in care Mircea Negulescu era protagonist. Laura Codruta Kovesi se dezice de Portocala si spune ca nu tot DNA-ul este precum acesta. Mai mult, Kovesi spune ca nu poate controla ce face un procuror in timpul liber.Citește…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- DNA Ploiești, unitatea de elita a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi, este in centrul unui nou scandal. Actorii principali sunt șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, precum și vestitul procuror „Portocala”, Mircea Negulescu, care, la ora actuala, nu mai face parte din aceasta structura.Citește…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, i-a transmis un mesaj ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook, in care ii transmite ca a pierdut sansa de a fi un erou odata cu refuzul cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Decizia de astazi de excludere din magistratura a fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, l-a facut pe Victor Ponta sa iasa la atac. Fostul premier 'a dat de pamant', pur si simplu, cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care o considera vinovata de mentinerea celui poreclit 'Portocala' in…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma. Liviu Plesoian a anuntat prin intermediul unei scrisori deschise catre electoratul…

- Incredibil ce fac acesti #rezistenti... Pe langa protestele din strada organizate de fel de fel de ONG-uri sorosiste si sprijinte chiar de presedintele Klaus Iohannis, #rezistentii duc o campanie agresiva pe Facebook, incercand intimidarea tuturor celor care nu gandesc la fel ca ei. Si merg chiar si…

- Ambasada Palestinei a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a reiterat ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie. Amintim ca Romania s-a abținut de la vot pe…

- "Dupa 11 ani de la “bilețelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu și ii apreciez poziția curajoasa, constanta și argumentata in favoarea reinstaurarii democrației și impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentații puterii oculte a serviciilor secrete și a justiției de tip camp…