- Oameni din Sibiu și Pitești au protestat in centrul Sibiului, cerand construcția unei autostrazi intre cele doua orașe. Protestatarii au adus pancarte pe care scria ca parcurg cei 162 de kilometri intre Pitești și Sibiu in 3 ore. „Romania vrea autostrazi” a fost mesajul principal al locuitorilor celor…

- Romanii care vor, in orele urmatoarele, sa plece spre munte cu mașinile trebuie sa aiba in vedere ca și la ora aceasta traficul este aglomerat pe A1 și DN1. Centrul INFOTRAFIC anunța ca, in jurul pranzului, se circula in conditii de aglomeratie pe 2 artere rutiere, respectiv A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Dupa deblocarea circulației in Ungaria, frontiera Nadlac de pe autostrada a fost “sufocata” de romanii care au venit acasa de sarbatori. Nu s-a așteptat mult la controlul de frontiera pe sensul de intrare in țara și asta pentru ca autoritațile au deschis mai multe puncte de control. Astfel, s-a așteptat…

- Antreprenorul din Suceava, care a devenit cunoscut dupa ce a construit din propriii bani primul metru de autostrada din Moldova, are un nou proiect. Ștefan Mandachi vrea sa realizeze un documentar despre oamenii care au murit in accidente pe drumurile din Romania. Omul de afaceri a facut publice detalii…

- Presa internationala relateaza despre protestul suceveanului Stefan Mandachi, care a construit primul metru de autostrada din Moldova. BBC, Bloomberg sau Euronews sunt doar cateva dintre publicatiile care au scris ca antreprenorul a fost nevoit sa protesteze pentru ca Romania nu are autostrazi.

