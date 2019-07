Protest pentru Dragnea, la penitenciarul Rahova. Vișan: A fost executat mișelește. Ajunge! "Decizia de azi a CCR ne arata ca in prima instanța Dragnea a fost condamnat de un complet ilegal. Acum ar trebui eliberat! Liviu Dragnea este DEȚINUT POLITIC! AJUNGE! Așa nu se mai poate! Asta nu este Dreptate! CHEM PE TOȚI OAMENII CARE MAI CRED IN DREPTATE IN ȚARA ASTA, SA STRIGAM IMPOTRIVA NEDRETAȚII CARE I S-A FACUT LUI LIVIU DRAGNEA , CARE A FOST EXECUTAT MIȘELEȘTE! Cerem: LIBERTATE PENTRU DRAGNEA! SA FIE ELIBERAT DIN INCHISOARE! SA FIE REJUDECATE PROCESELE LUI LIVIU DRAGNEA ȘI ALE TUTUROR DEȚINUȚILOR POLITICI! ELIBERAREA TUTUROR DEȚINUȚILOR POLITICI DIN ROMANIA! VA… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

