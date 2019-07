Protest pentru Alexandra. Sabina Iosub: Aici e furia foarte mare, de asta protestează oamenii "Va dati seama ca noi, niste nespecialisti, ne apucam sa intelegem de ce in acest secol, in conditiile in care ne dam unul altuia share location, daca nu stim unde sa ne gasim si ne gasim la milimetru, si oamenii astia cu trei apeluri de la fata aceea care striga disperata in finalul apelurilor "vine, vine" nu au fost in stare sa gaseasca macar strada, daramite locatia exacta. De asta e lumea furioasa si protesteaza!", a declarat Sabina Iosub. La acest moment, mii de oameni protesteaza in toata tara. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Acest articol reprezinta o opinie.

Stiri pe aceeasi tema

- Ei spun ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia. "Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria, nici macar cu taximetria ilegala. Sa il ia naiba ce facea... Facea Italia. Din ce declara vecinii lui…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de suspectul din Caracal, a avut un dialog incredibil cu șeful poliției din oraș. Omul legii i-a spus sa nu se grabeasca sa ceara intervenția oamenilor legii, ca poate fata e „incurcata cu vreunul”. „Seful Politiei din Caracal s-a adresat in felul acesta tatalui…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Politiei, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni care protesteaza pe strada. Oamenii erau gata sa-l sfartece pe criminal. Suspectul crimei…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fața casei din Caracal in care a fost ucisa Alexandra Maceșan. Oamenii au huiduit forțele de ordine și protesteaza impotriva pasivitații poliției in cazul fetei omorate. In timp ce poliția și procurorii efectau cercetarea la locul crimei, numarul oamenilor din…

- Momente de panica, astazi, in nordul insulei Corsica, unde o tromba marina, de dimensiuni impresionante s-a format in apropierea coastei si se apropia amenintator catre tarm. Oamenii au parasit rapid perimetru, exceptandu-i pe cei mai teribilisti, fascinati de ceea ce parea a fi o tornada.

- Zeci de oameni protesteaza, duminica, in fața Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, cerand anularea adopției fetei de 8 ani, care, vineri, a fost luata de polițiști din casa in care a locuit. Oamenii au venit cu un autocar și mai multe autoturisme din Baia de Arama, județul Mehedinți.Citește…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a afirmat, miercuri, ca declarațiile ministrului de Interne Carmen Dan, potrivit carora la Valea Uzului „au fost ultrași de ambele parți”, sunt inacceptabile, precizand ca oamenii care protesteaza pașnic nu pot fi numiți ultrași.Citește și: EXCLUSIV - Moțiunea…

- Acum trei ani, locuitorii orasului au primit o veste buna. Urmau sa inceapa lucrarile la reteaua de apa si canalizare pe un tronson total de 10 km. Lucrarea se face de AquaCaras. Cetatenii primeau un cadou frumos din partea judetului. Adica…asa credeau. Au primit in schimb strazi sparte,…