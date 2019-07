Protest pentru Alexandra, în Piaţa Victoriei. Ce trebuie să aducă participanţii ”Azi ieșim pentru Alexandra. Copilul ucis la Caracal din cauza statului roman. Azi ieșim impotriva indiferenței celor de la putere. A incompetenței lor, a lipsei de empatie. Azi ieșim sa le spunem ca ne-am saturat de ei.

Ca nu ii mai suportam. Ca ii uram pentru ca ne omoara zi de zi.



Și, cel mai grav, ne omoara copii! Ei ne omoara pe noi! Prin indiferența, prin neprofesionalismul, prin nepasarea lor. Prin TICALOȘIA lor!



Azi ieșim pentru Alexandra! Și pentru toate victimele nepasarii statului. Pentru sangele pe care il au pe maini", au scris organizatorii pe pagina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

