Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o suta de persoane din mai multe localitati s-au adunat, duminica, in fata Casei de Cultura din Piatra-Neamt pentru a participa la un protest autorizat prin care solicita pastrarea Cheilor Bicazului in judetul Neamt. Protestul se desfasoara pasnic iar participantii au plecat intr-un mars pe…

- Reprezentantii Consilului Judetean Neamt au precizat ca judetul nu va pierde Cheile Bicazului in favoarea judetului Harghita. O astfel de informatie a aparut in spatiul public, dar a fost infirmata, la postul nostru de Radio, de administratorul public al judetului Neamt, Catalin Chitei. Cele doua judete,…

- Tribunalul Prahova a dat caștig de cauza Primariei Gheorgheni, intr-un dosar in care reprezentanții instituției au contestat limita dintre orașul Gheorgheni, aflat in Harghita, și comuna Bicaz Chei, din Neamț, informeaza MEDIAFAX. Astfel, potrivit deciziei, Cheile Bicazului trec in administrarea ...

- Tribunalul Prahova schimba harta Romaniei. Intr-o decizie a instanței se arata ca celebra zona Cheile Bicazului nu mai aparțin județului Neamț ci județului Harghita. Decizia este una in prima instanța și poate fi atacata cu apel.Citește și: Situatie tensionata la ICCJ: Presiuni asupra judecatorului…

- Au fost inundații in nu mai puțin de 18 localitați din județele Arad, Bihor, Buzau, Caraș-Severin, Harghita, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Valcea, precum și in București, dupa ce a plouat cu galeata in ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit pentru a veni in sprijinul oamenilor ale caror locuințe…

- Codruța Cerva, susținatoare PSD, a explicat de ce nu a ieșit la protestul impotriva lui Klaus Iohannis care a avut loc duminica la Palatul Cotroceni. ”Azi a fost protest la Cotroceni. Am dat SHARE la eveniment, ca lumea sa știe. Dar io va spun doar atat: pe mine nu o sa ma mai vedeți vreodata…

- Prahova se afla sub atentionare meteo de fenomene extreme, iar ploaia puternica a cauzat probleme grave, vineri dupa-amiaza, in mai multe zone ale judetului. In Lapos, 30 de persoane au fost evacuate din case. Tot in estul judetului, mai multe drumuri sunt blocate de aluviuni.

- ”Ati vazut serialul "Hercule", ala in care eroul mitologic avea pantaloni mulati din piele si intra in carciumi dotate cu tejghea si scaune de bar la standarde occidentale? Asta e lumea tefelistilor. D-asta fac si clip-uri in care Isus te indeamna la vot. Ei n-au repere istorice sau etice, n-au credinte…