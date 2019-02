Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Bihor vor purta banderole albe, iar colegii lor de la Parchetele din judetul Satu Mare au decis sa suspende activitatea, zilnic, pentru o ora, in semn de protest fata de controversata ordonanta care modifica legile justitiei.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Corabia isi suspenda activitatea, incepand de miercuri, din cauza modificarilor aduse la legile justitiei prin OUG 7.Parchetul de pe langa Judecatoria Corabia a transmis, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au hotarat in unanimitate, la Adunarea Generala…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, a decis luni, 25 februarie, cu unanimitate de voturi, sa iși suspende activitatea și sa demareze un protest. Procurorii anunța ca adera la pozitiile exprimate de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al…

- DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor și de Criminalitate Organizata și Terorism – a anunțat ca in perioada 26 februarie – 08 martie 2019 iși va suspenda activitatea intre orele 08:00 – 12:00. Masura vine ca un semn de protest fața de OUG care modifica legile justiției.

- Adunarea Generala a procurorilor DIICOT a decis, luni, ca sa-și suspende activitatea in perioada 26 februarie - 8 martie, intre orele 08.00 - 12.00, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a OUG 7 care modifica legile...

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a decis ca incepand de marti sa isi suspende activitatea pana pe 8 martie in semn de protest fata de ordonanta de urgenta de modificare a legilor justitiei, adoptata saptamana trecuta de Guvern, a anuntat institutia…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) anunta ca-si suspenda activitatea intre orele 08-12 in fiecare zi, in intervalul 2 -8 martie, timp in care vor fi solutionate doar urgentele. Masura este ca semn de protest fata de modificarile legislative. sursa:…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti isi suspenda activitatea nemijlocita cu publicul pana la intrunirea tuturor adunarilor generale ale Parchetelor din cadrul Ministerului Public, respectiv 27.02.2019, a anuntat un comunicat al institutiei transmis vineri AGERPRES.La data de 22 februarie 2019,…