PROTEST OUG Coduri Penale. Chirilă vrea ca românii să iasă în stradă In acest context, Tudor Chirila a chemat oamenii in strada. A zis ca spera ca romanii sa raspunda la aceasta ordonanța așa cum au raspuns și la OUG 13. ”Hotii s-au intors de unde au plecat in ianuarie 2017. La ordonanta de urgenta - cel mai iubit instrument de infractori. Si-au dat seama ca nu merge cu legiferarea in parlament asa repede cum isi doresc deci s-au intors la ordonanta. Nu de alta, dar e urgent sa scape de puscarie, chiar daca nu e urgent pentru poporul roman. Tupeul astora ar trebui sa ne aduca aminte de felul in care a fost sfidat poporul asta in comunism de catre oligarhia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

