Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Cunoscutul avocat, Daniel Ionașcu, a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de…

- Medicii au constatat cauza morții jurnalistului Andrei Gheorghe, care a fost gasit fara suflare aseara, in locuința sa din București. Potrivit medicilor, ar fi vorba de stop cardio-respirator.

- Dupa ce medicii ATI de la Spitalul Universitar din Bucuresti i-au trimis, joi, ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, o scrisoare in care o anunta ca, daca regulamentul de sporuri va fi adoptat in forma care este acum in discutie, vor refuza sa mai intre in salile de operatie, exemplul le-a fost urmat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa mai intre în sala de operatii din cauza regulamentului de sporuri, precizând ca vineri va avea o discutie cu

- Peste 500 de medici canadieni din Quebec au semnat o scrisoare deschisa in care protesteaza fața de marirea propriilor salarii, informeaza cnbc.com. Medicii doresc sa retrneze sistemului medical banii alocați pentru creșterea salariului, susținand ca pacienții nu au acces la serviciile medicale solicitate…

- Vremea in București pe 1 martie 2018. Capitala este sub cod portocaliu de ger, valabil pana vineri , la ora 20:00, anunța meteorologii. Școlile sunt inchise, la fel și Autostrada Soarelui. Vremea in București pe 1 martie 2018. Valul de frig va persista și va fi ger in cea mai mare parte a intervalului.…

- Medicii care sunt membri ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si doctorii in stiinte medicale isi pot continua activitatea medicala, la cerere, in spitalele publice, pana la varsta de 70 de ani, a decis, marți, Comisia de munca a Camerei Deputatilor, care…

- Mesajul Magdei Vasiliu a starnit reacții neașteptate in mediul virtual. Admiratorii acesteia au susținut-o și au fost deacord cu parerea știristei de la Prima tv. Vedeta se afla in Italia, impreuna cu soțul ei, unde iși trateaza fiul de cancer. Magda Vasiliu a postat un mesaj pe contul de socializare,…

- Un barbat a fost impins de la balcon in Roman, fara ca nimeni sa intervina sa opreasca nenorocirea. Cel banuit de comiterea gestului ulutior ar fi chiar fiul pensionarului, care e cautat acum de polițiști. Incidentul a fost filmat de unul dintre martori, care a publicat imaginile halucinante pe Internet.…

- Florin Stelian Gheorghe, sportivul de 23 de ani, care s-a prabușit mort in curtea casei sale, ar fi putut muri din cauza unui obicei total nesanatos. Potrivit apropiaților, luptatorul de kickboxing consuma bauturi energizante, care i-ar fi putut slabi inima tanarului in condițiile de efort…

- Cateva sute de persoane protesteaza, joi searaa, in mai multe orașe din țara dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declanșat procedura de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce la București „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, ca urmare a cererii…

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Un protest al mamelor are loc duminica la pranz in Piata Victoriei din Bucuresti, in fata sediului Guvernului: cateva zeci de femei, mame si viitoare mame protesteaza fata de posibila scadere a indemnizatiei de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor de la angajator la angajat.

- Circa 800 de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca. Conform unui comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian,…

- Medicii de la Cluj si Bucuresti au recoltat rinichii si ficatul de la un donator in varsta de 70 de ani, aflat in moarte clinica. Ficatul a ajuns la Bucuresti, iar rinichii la Cluj-Napoca, unde a fost salvat un bolnav de peste 60 de ani. Doctorii fac recoltari de organe fara sa primeasca vreun…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- In ultimele doua saptamani, medicii din județ au luat in evidența primele 18 cazuri de suspiciune de gripa din iarna 2017-2018. Este vorba despre opt persoane din grupa de varsta 15-49 de ani, cinci din grupa 50-64 de ani și alte cinci de peste 65 de ani. In același interval, peste 2.800 de vasluieni…

- Anul trecut, medicii de specialitate din Vaslui, Barlad și Huși au depistat 1.259 de cazuri noi de “boala zaharului”. Tot mai multe persoane din județ sunt diagnosticate cu diabet zaharat, o boala care face ravagii, mai ales ca poate duce la complicații foarte grave. Pe parcursul anului trecut, medicii…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj reactioneaza dupa acuzatiile tatalui copilului mort pe patul de spital in Bucuresti. Medicii sunt invinuiti ca nu l-ar fi resuscitat pe micut. In plus, mai spunea tatal copilului...

- Un oradean, in varsta de 67 de ani, a murit sambata, 10 februarie, la Spitalul Județean Oradea, dupa ce suferise o pneumonie intersticiala. Dr. Daina Lucia a informat ca oradeanul a avut o bronhopneumonie acuta și a fost internat, inițial, la secția de pneumologie a Spitalului Gavril Curteanu.…

- Tanarul de 22 de ani, cunoscut ca și consummator de droguri, care aseara și-a injunghiat mortal unchiul a fost internat in Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca. Medicii de aici il vor supune unor teste și analize pentru a afla, pe de-o parte, daca aseara, cand și-a ucis unchiul, era sau nu drogat, iar…

- Bolile neurologice afecteaza tot mai mulți copii, spun medicii. In Romania avem puțini specialiști in neurologie pediatrica. Medicii tineri aleg adesea calea strainatații. In Oltenia exista doar trei neurologi pediatri. Pentru ca in regiunea noastra nu este nici un Spital ...

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. "Ramanem…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- O femeie din Suceava, ranita grav joi dimineața, in urma unei explozii din locuința sa, va fi transferata la Spitalul Floreasca din Capitala. Medicii au gasit cu greu un loc liber intr-o unitate specializata, dupa ce au incercat mai multe ore sa faca transferul.

- Un tanar in varsta de 19 de ani a ajuns miercuri seara la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau dupa ce ar fi fumat marijuana. Medicii l-au stabilizat și il țin sub observație. Tanarul a ajuns la UPU cu o ambulanța dupa ce a fumat o țigara și i s-a facut rau. El ...

- lena Copaciu, medic primar ATI la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, trage un semnal de alarma in privința pericolelor la care sunt supuși jucatorii de tenis și vorbește in special despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. "S-a intors o noua pagina in istoria…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola a crescut 10.559 de persoane s-au îmbolnavit pâna acum de rujeola în România, peste 10.000 dintre cazuri înregistrându-se la persoane care nu s-au vaccinat deloc - anunta autoritatile. Numai în ultima saptamâna…

- S-au scurs momente infioratoare intr-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un barbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul sau a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar in prezent, victima se afla in mainile medicilor.

- Dr. Quinn: Nu va plac dietele? O nutriționista din S.U.A. va invața cum puteți slabi… mancand. Pentru unii oameni (puțini, ce-i drept), este floare la ureche sa țina o dieta, fie ea și una extrema. Alții, în schimb, nu reușesc nicicum sa fie atât de motivați și disciplinați încât…

- „Marele protest", anuntat pe pagina de Facebook „Protest Suceava: Toti pentru justitie! Toti pentru Romania!" pentru sambata, 20 ianuarie a.c., pentru „cei care nu pot merge la Bucuresti" dar vor sa fie „solidari cu protestul din Bucuresti protestand pe ...

- Aproximativ 70 de persoane protesteaza, in aceste momente, in fața Palatului Administrativ din Tg-Jiu, nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Mii de romani din toata țara protesteaza, incepand cu orele 18,00, in București. Protestatarii poarta pancarte cu mesajele:…

- O echipa "100% romaneasca" va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'', a anuntat managerul interimar al unitatii medicale, Alexandru Ulici.

- O tanara de 29 de ani, din Slobozia, gravida in opt luni, care s-a internat la sfarșitul saptamanii trecute la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, a fugit din salonul Secției de Obstetrica Ginecologie. In noaptea de luni spre marți, femeia a nascut acasa, prematur, sub supravegherea soțului, o fetița…

- Oamenii sunt chemați in Piața Universitații, sambata, 20 ianuarie, in intervalul orar 18.00 - 21.00. In acest context, a aparut evenimentul "Galațiul protesteaza la București!". Pe afișul publicat pe Facebook, se precizeaza: "Galați Spune NU CORUPȚIEI!". Mesaj pe Facebook "Nu dam inapoi.…

- Un barbat a murit, joi, dupa ce a fost lovit de un tren de persoane in statia CFR din localitatea argeseana Leordeni, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul…

- Au fost momente de panica intr-una dintre statiile de metrou din Bucuresti. Un calator a tras semnalul de alarma, dupa ce a fost martor la un eveniment neplacut intr-unul dintre vagoanele trenului. Medicii au fost chemati de urgenta

- Peste 88% dintre medicii de familie din toata tara au prelungit contractele cu casele de asigurari de sanatate, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al CNAS Augustus Costache. Potrivit unui centralizator al CASMB, in Bucuresti nu au semnat aceste acte aproximativ 25 de medici de familie.…

- Peste 88% dintre medicii de familie din toata tara au prelungit contractele cu casele de asigurari de sanatate, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al CNAS Augustus Costache. Potrivit unui centralizator al CASMB, in Bucuresti nu au semnat aceste ...

- Este in continuare haos in sistemul medical din toata tara! Medicii de familie isi continua protestul si multi dintre ei refuza sa mai semneze actele aditionale la contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate. In Prahova, doar jumatate dintre ei au cedat in favoarea pacientilor.

- NEWS ALERT Protestul medicilor de familie: Nu se mai elibereaza trimiteri si retete compensate Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare”. „90%…

- Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.