- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Un protestatar care participa la o manifestatie desfasurata in Franta, pe fondul cresterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aproximativ 124.000 de persoane au participat sambata in Franta la 2.000 de adunari de protest fata de cresterea taxelor la carburanti, a anuntat la pranz ministrul de interne Christophe Castaner, transmite AFP. Mai multe incidente grave au avut loc in puncte de blocaj pe teritoriul tarii, a declarat…

- O manifestanta a murit sambata dimineata in Savoia la un baraj organizat de "Vestele galbene" dupa ce a fost lovita de o masina a carei soferita a intrat in panica, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner.

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Politia franceza investigheaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, care a fost dat disparut dupa ce a plecat din Franta in China, iar sotia acestuia a fost plasata sub protectie, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, informeaza Reuters.

- Regizor de succes si nepot al scriitorului N. D. Cocea, Dinu Cocea a devenit indezirabil in 1982, dupa ce sotia si fiica sa, plecate ca turiste la Paris, au refuzat sa mai revina in tara. In cele din urma i s-a permis sa plece la randul sau in Franta in 1985, dupa ce amenintase ca va intra in greva…