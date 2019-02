Stiri pe aceeasi tema

- Doua sute de mii de persoane, potrivit politiei, au manifestat sambata la Barcelona contra procesului intentat de autoritatile spaniole unui numar de 12 fosti lideri ai miscarii de independenta catalane pentru tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie 2017, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Curtea Suprema Spaniola a indicat joi ca nu are competenta de a judeca sase din cei 18 separatisti catalani urmariti in justitie pentru rolul lor in tentativa de secesiune din octombrie 2017, transmitand dosarul lor unui tribunal din Catalonia, relateaza AFP. Dupa un recurs al avocatilor lor, Mireia…

- Sustinatorii secesiunii in regiunea prospera din nord-est cu 7,5 milioane de locuitori, au manifestat pe strazi si au ridicat baricade din anvelope si deseuri. Politia a intervenit si a arestat sapte persoane. Decizia liderului socialist Sanchez de a-si convoca cabinetul la Barcelona pentru prima…

- Ministrul de interne francez Christophe Castaner si principalele trei sindicate ale politistilor au incheiat miercuri un acord de majorare salariala dupa o zi de protest in randul fortelor de ordine, au anuntat joi organizatiile, citate de AFP, potrivit Agerpres.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont le-a cerut celor patru militanti pro-independenta in asteptarea verdictului lor sa puna capat grevei foamei inceputa in urma cu trei saptamani, intr-o scrisoare difuzata miercuri, relateaza AFP. Fostul consilier al lui Puigdemont (2016-2017), Jordi…

- Grande-Marlaska a acuzat politia locala din Catalonia ca nu a facut nimic nimic pentru a opri protestatarii pro-independenta care au blocat timp de 15 ore autostrada AP-7.Implicarea politiei nationale ar fi o problema sensibila in Catalonia, care are propria administratie iar sondajele…

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: „Ieri a inceput dezbaterea Legii pensiilor in Comisia de munca din Camera Deputaților, camera decizionala. Au venit sindicatele. Nu sunt de acord cu ea, o vor imbunatațita in sensul amendamentelor liberale pentru care m-am batut in comisia din Senat…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii din cabinetul sau au convenit luni sa continue pregatirile pentru eventualitatea ca iesirea tarii din Uniunea Europeana sa se faca fara un acord cu blocul...