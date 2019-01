Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu si Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, vor sustine joi seara, la Ateneul Roman, discursuri in cadrul ceremoniei de deschidere a Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, anunta Guvernul.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca au fost luate toate masurile, iar ministerul va colabora cu Serviciul de Protectie si Paza pentru mitingul anunțat pentru joi seara la Ateneul Roman, unde va avea loc ceremonia oficiala de lansare a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.…

- Premierul Dancila vrea sa il dea afara pe cel care a creat invitațiile greșite trimise de Executiv la concertul de joi care marcheaza debutul Președinției Romaniei la Consiliul UE. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat la Antena 3 ca “dna prim-ministru a intrebat in ședința de guvern…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European Antonio Tajani si al Consiliului European Donald Tusk vor fi, incepand de joi la Bucuresti, cu ocazia inaugurarii Presedintiei Consiliului UE preluata de Romania de la 1 ianuarie.

- Circulatia va fi restrictionata, joi, intre orele 15:00 si 23:00, deoarece va avea loc debutul oficial al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, ce va avea loc la Ateneul Roman si Palatul Regal, informeaza Brigada Rutiera.

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a primit o invitație din partea premierului Dancila pentru a participa la concertul care va avea loc maine la Ateneul Roman, pentru a marca debutul Președinției Romaniei la Consiliul UE. Numai ca invitaților li se cere sa confirme prezența pana la data de „8 ianuarie…

- Peste 2.000 de persoane participa la un marș in centrul Bucureștiului. Manifestanții s-au strans sambata in Piața Victoriei și au plecat in marș spre Piața Universitații. Traseul marsului este: Piata Victoriei – Piața Romana – Piata Universitatii – Palatul Regal. ...

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu puternic care a izbucnit in comuna Chiajna, la mansarda a doua blocuri lipite. La fața locului au fost trimise 20 de autospeciale de stingere și 5 autoscari. De asemenea, este realizat și un dispozitiv pentru protecția unui bloc invecinat.…