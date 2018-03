Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane, membri ai Federatiei SANITAS din intreaga tara, protesteaza joi in fata Ministerului Muncii, acestia fiind nemultumiti de salarizarea personalului si de conditiile de munca, informeaza Agerpres.ro Sunt asteptati la protest, n.r. circa 400 de oameni. Nu este corect sa dezbini…

- Sindicalistii de la Sanitas au pichetat marti Ministerul Finantelor Publice, fiind prima actiune de protest inainte de mitingul anuntat pentru luna aprilie. Urmeaza ca medicii sa picheteze si sediile ministerelor Sanatatii si Muncii, pana la sfarsitul lunii. Ei cer, printre altele, acordarea cresterilor…

- Federatia “Sanitas” picheteaza Ministerul Finantelor, marti, de la ora 11:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor la 30% care ar crea sporuri inechitabile in randul personalului din sistemul de sanatate. La protestul de azi vor fi prezenti si memebrii ai Sindicatului Sanitas Arges…

- Sindicaliștii din Sanatate au amanat cu o saptamana acțiunile de protest, continuand negocierile cu responsabilii din guvern, nemulțumirea fiind regulamentul de sporuri care poate duce chiar la diminuari de salarii. Creșterile substanțiale de salarii, urmare a aplicarii grilei din 2022 ...

- Sindicatul National Sport si Tineret organizeaza proteste, vineri, la nivel national, sub forma de greva japoneza, angajatii fiind nemultumiti de neplata salariilor, conform datelor publicate pe site-ul Blocului National Sindical (BNS). Pe 28 martie sindicalistii anunta ca vor organiza un miting in…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat rezultatele negocierilor purtate in ultima…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, 13 martie, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem,…

- „Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS din Romania au analizat rezultatele negocierilor purtate in ultima luna cu reprezentantii puterii, subliniind faptul ca guvernantii nu-si tin promisiunile facute - nici cele legate de modificarile Legii cadru a salarizarii, nici cele privind noul Regulamentul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, dupa intalnirea cu reprezentantii sindicatelor, ca discutiile vor continua, sustinand ca exista ‘multe’ puncte comune intre cele doua parti si vor fi gasite solutii. ‘Inca negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua discutiile dupa ziua…

- Sanitas, cea mai puternica organizatie sindicala din sectorul sanitar, a hotarat, luni, ca medicii si angajatii din sistemul sanitar afiliati sa declanseze greva generala dupa Pasti, ei fiind nemultumiti de faptul ca majorarile salariale intre 70% si 170% anuntate de Ministerul Sanatatii incepand cu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca nu exista motive de greva, avand in vedere ca nu exista scaderi de venituri in sistemul de sanatate. „O sa mai avem discutii si maine cu cei de la Sanitas pentru ca lucrurile trebuie clarificate. Precum ati vazut, aceste salarii nu sunt salarii…

- Reprezentanții sindicatului SANITAS s-au intalnit luni la București și au decis organizarea mai multor acțiuni de pichetare pentru categoriile de personal din spitale al caror salariu nu va crește odata cu cel al medicilor. In Timiș sunt aproximativ 2.000 de angajați in aceasta situație. Este posibil…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Sindicalistii din Sanatate iau in calcul mai multe forme de protest pentru a-si face mai clar auzite nemultumirile de natura salariala. Reprezentantii forului de conducere al Federatiei Sanitas, in speta Consiliul National, au avut luni o sedinta extraordinara, la finele careia au anuntat un program…

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Din cauza legii salarizarii, Consiliul Național al Federatiei SANITAS a decis declanșarea unei greve in sistemul sanitar. Protestele vor incepe cu pichetarea mai multor ministere, pe 20, 22, 27 și 29 martie. Principala nemulțumire a sindicaliștilor este ca majorarile salariale s-au aplicat doar medicilor…

- Consiliul Național al organizației sindicale a decis azi asupra calendarului protestelor, ca urmare a nemulțumirilor legate de Legea salarizarii și de regulamentul sporurilor Deși anunțau ca pe data de 15 martie va avea loc ședința in cadrul careia vor decide asupra calendarului de proteste pe care…

- Sanitas anunța ca luni Federația a convocat Consiliul Național cu propunerea unei greve generale. Ca sa preintampine situația, ministrul Sanatații Sorina Pintea i-a chemat astazi, la ora 13, pe sindicaliști pentru a discuta despre cerințele acestora, au precizat pentru

- Ordonanta care a mai carpit Legea Salarizarii a trecut luni de Parlament, insa cei vizati de ea sunt departe de a fi multumiti. In ce priveste sanatatea, sindicalistii au avut numeroase amendamente si au sperat sa le fie adoptate si preluate de parlamentari, insa nu majoritatea le-au fost respinse.…

- Maririle salariale ale medicilor ar putea sa fie doar pe hartie. Sindicalistii din Sanatate ameninta cu proteste, dupa ce calculele lor demonstreaza ca majorarile promise de guvernanti sunt, de fapt, de cateva zeci de lei. Liderii sindicatelor cred ca nu sunt bani in sistem si ca veniturile nu vor creste,…

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu.

- Apar primele reactii ale sindicalistilor din sanatate si educatie in urma anuntului de majorare a salariilor pentru cele doua sectoare. La Iasi, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar, Laviniu Lacusta, a declarat, pentru postul nostru de radio, ca maririle de salarii…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Sindicaliștii din invațamant suspenda protestul de joi Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant care a pichetat, miercuri, Ministerul Muncii, nemultumit de faptul ca revolutia fiscala a afectat veniturile din educatie, a anuntat ca a decis suspendarea protestului anuntat pentru joi, in urma discutiilor…

- Sindicaliștii OTL anunța ca joi, 22 februarie, incepand cu ora 13:00, vor intra in greva de avertisment in cazul in care la ședința de mediere de miercuri nu vor cadea de acord cu conducerea societații.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) protesteaza, astazi și joi, in fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din educatie sa fie mai scazut. „Decizia a fost…

- FSLI, pregatita de proteste Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt anunta ca a decis declansarea actiunilor de protest, pe fondul scaderii nivelului de trai al angajatilor din Educatie. Federatia sindicala sustine ca majorarea salariala din ianuarie nu poate sa acopere…

- Sindicalistii din Educatie ameninta cu greva, daca problemele salariale nu se rezolva in cel mai scurt timp. O delegatie a angajatilor din invatamant a mers in aceasta dimineata la Ministerul Educatiei si a cerut o intalnire cu ministrul Valentin Popa. Oamenii spun ca au ajuns la capatul rabdarii…

- Blocul Național Sindical (BNR) ameninta cu procese, Dumitru Costin, presedintele Federatiei, a afirmat la Realitatea TV ca va sustine atât membrii de sindicat, cât si orice alt salariat din România sa actioneze în instanta

- Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt de parere ca Executivul de la Bucuresti are restante in fata angajatilor din educatie, motiv pentru care au in plan declansarea de proteste in perioada urmatoare. Pe lista nemultumirilor se afla: discriminarile din salarizarea…

- Implinirea a 85 de ani de la greva din București, din 1933, va fi comemorata in București printr-un miting al sindicatelor din caile ferate. Se anunța deja fricțiuni puternice intre sindicaliști și autoritați. Angajaților CFR care ar dori sa participe li s-a interzis sa-și ia concedii sau zile libere…

- In opinia liderilor principalelor sindicate vasluiene, in ceea ce privește grila de salarizare, guvernul PSD a aplicat principiul “ești de-al nostru, ai salariu mare, nu ești, nu primești”. Așa se face ca in ultimul an au fost inregistrate creșteri salariale importante pentru parlamentari, șefii din…

- Scaderi masive de salarii în sistemul de sanatate! În spitalele de psihiatrie, TBC si boli infectioase, vor fi venituri si cu 40% mai mici, de la 1 martie, pe fondul eliminarii unor sporuri.

- Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invațamant și Cercetare Științifica Neamț a ieșit astazi, 5 februarie, public, in aceeași idee – ”Invațamantul romanesc mereu in impas”. Nemulțumiți de bugetul alocat anul acesta Educației și, mai ales, lucratorilor din Educație, sindicaliștii amenința, din nou,…

- Majorarile de salarii promise de guvernanti sunt in realitate mult mai mici, din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat, scrie Digi 24. In aceasta situatie sunt politistii si profesorii. Cei din urma ameninta cu greva. Cei mai afectati sunt programatorii, salariul lor fiind cu 7 mai…

- Reduceri de posturi si salarii de mizerie in Educație, acuza conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, care a dat un ultimatum Guvernului și anunța ca lipsa de reacție va fi taxata cu proteste de amploare. Aceștia nu exclud nici posibilitatea declanșarii unei greve generale.

- Sindicaliștii din invațamant au dat un ultimatum Guvernului pentru a rezolva problemele grave din educație, cele mai multe ținand de lipsa banilor. In caz contrar dascalii sunt pregatiți pentru o greva generala.

- Grefierii sunt extrem de nemultumiti deoarece vor avea de suferit cei cu vechime mai mare de 15 ani. Potrivit noilor modificari fiscale, le vor scadea cu pana la 500 de lei, in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, grefierii atrag atentia asupra volumului…

- Federatia Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret” organizeaza miercuri, incepand cu ora 11:00, un pichet de protest in fata Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Potrivit reprezentantilor Federatiei, actiunea urmareste “blocarea comasarilor abuzive de clase, grupe si unitati de invatamant; respectarea…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" organizeaza miercuri, incepand cu ora 11:00, un pichet de protest in fata Ministerului Educatiei Nationale. Potrivit reprezentantilor Federatiei, actiunea urmareste "blocarea comasarilor abuzive de clase, grupe si unitati de invatamant;…

- Angajatii de la Ford Craiova au inceput demersurile pentru declansarea conflictului de munca. Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.…