- Peste 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Sibiu, impotriva modificarilor legilor Justitiei, in cadrul unei manifestatii autorizate. Manifestantii s-au reunit in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, de unde au pornit in coloana spre principalele bulevarde…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit! Legile 303, 304 si 317, toate din 2004, au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul", a scris presedintele…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite.

- Comisia Europeana a lansat, ieri, un nou apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea Legilor justitiei si a Codurilor penale. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, au facut publica o declaratie comuna in care avertizeaza…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Curtea Constitutionala dezbate astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului Special pentru Investigarea Judecatorilor si Procurorilor. Magistratii considera ca…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei, scrie HotNews.ro.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei…

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei.

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii din Polonia, Dariusz Zawistowski, a demisionat, explicand ca protesteaza astfel fata de modificarile aduse legilor justitiei de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la putere.

- Liviu Dragnea nu a uitat ca Iohannis a comentat destul de malitios pe tema modificarilor aduse legilor justitiei. Presedintele PSD a declarat ca legile Justitiei nu trebuie sa fie comparate cu un porc, asta dupa ce Iohannis a precizat ca prin modificarile aduse legilor Justitiei, social-democratii…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania infirma zvonurile legate de emiterea vreunui aviz din partea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile legior justitiei promovate in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Peste 1.000 de oameni au protestat in aceasta seara la Iași, manifestandu-și nemulțumirile fața de modificarile aduse legilor justiției in Parlament. Manifestantii s-au strans, inițial, in Piata Unirii, apoi au plecat in mars spre sediul PSD, unde au continuat scandarile impotriva alesilor și a recentelor…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Judecatorii uneia dintre cele mai aglomerate instante din Romania au hotarat sa puna robele in cui pana pe 29 decembrie, ca reactie la decizia parlamentarilor de a modifica statutul magistratului, Codul Penal si Codul de Procedura Penala fara consultarea corpului magistratilor.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". "Va pot spune ca nu sunt multumit. Am spus si la Senat…

- Studentii Facultații de Drept de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi au protestat astazi, de la ora 13 la ora 14, pe scarile din fața amfiteatrului Paul Demetrescu fața de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala și a legilor justiției. Actiunea este o forma de solidarizare…

- Peste 1.000 de oameni protesteaza in seara zilei de marti, 19 decembrie, in centrul Timisoareifata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii se indreapta spre Complexul Studentesc din Timisoara.

- Astazi, 19.12.2017, Adunarea Generala a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti a adoptat urmatoarele: 1. Magistratii din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca modificarea dispozitiilor Codului de Procedura Penala si ale Codului Penal in sensul propunerilor publicate creeaza, sub pretextul…

- Noi proteste in fața Parlamentului fața de modificarile aduse legilor justiției. Oamenii au ieșit in strada și luni, 18 decembrie, pentru a-și arata nemulțumirea fața de propuenerile parlamentarilor. Vezi galeria foto + 20 + 20 FOTO: Adi Manolache Protestatarii s-au adunat in fața Palatului Parlamentului,…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului fata de modificarile aduse legilor justitiei Manifestantii au venit cu steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene. Jandarmii au montat garduri metalice la marginea trotuarului care…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Cateva mii de oameni s-au adunat, duminica seara, in mai multe judete ale tarii, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor Justitiei. Manifestantii au venit cu steaguri, pancarte, dar si cu vuvuzele, tigai si tobe. In Sibiu s-au adunat circa 2.500 de persoane, protestul…

- Timp de aproximativ o ora si jumatate, cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Manifestantii au scandat "Hotii!" si au adus vuvuzele si tobe.

- Cateva sute de persoane protesteaza in mai multe orase din tara fata de modificarea legilor justitiei si scandeaza lozinci impotriva Guvernului. La Cluj-Napoca, peste 600 de persoane striga ”Jos comunismul” si canta ”Mai bine golan, decat activist/ Mai bine mort, decat comunist”. Oamenii protesteaza…

- Un nou protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii s-au strans incepand cu ora 17:00 in fata Guvernului pentru a manifesta impotriva PSD-ALDE care vrea sa modifice legile justitiei pana la finalul acestui an.Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca PNL va ataca la CCR legile justitiei, daca vor fi votate in plen, cerand UDMR sa iasa din "plasa" partidului de guvernamant si reamintind formatiunii ca are obligatia de a nu vota legile justitiei.

- Judecatorii si procurorii salajeni vor participa luni, 18 decembrie, intre orele 12 si 13, la un protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. Anuntul a fost facut vineri, de catre judecatorul clujean Cristi Danilet, pe contul sau de Facebook, acesta precizand ca proteste…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi susține ca modificarile aduse legilor Justiției vor ingradi modul in care procurorii iși fac anchetele. Declarația vine dupa ce Curtea Constituționala a decis ca magistrații nu pot exprima puncte de vedere despre cum sunt facte legile și ca ei trebuie doar sa le puna in…

- Peste doua sute de protestatari manifesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse legilor justitiei, la manifestatie participand si parlamentari USR.

- Cateva sute de persoane s-au strans luni seara in zona Palatului Parlamentului, dupa ce s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a protesta fața de modificarile aduse legilor Justiției. Protestatarii fluiera și striga lozinci precum "Hoții", "Justiție,…

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Victoriei, impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam",…

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Universitații impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam".…

- Proteste fata de modificarile aduse legilor justitiei Câteva zeci de protestatari s-au adunat joi, 7 decembrie, pentru a doua seara consecutiv, în fata cladirii Parlamentului din Bucuresti. Ei si-au exprimat nemultumirea fata de modificarile aduse legilor justitiei de comisia speciala…

- Cateva sute de persoane au participat, joi seara, in centrul Sibiului, la un marș de protest fața de modificarea legilor justiției. Protestatarii s-au adunat dupa ora 20,00 în fața magazinului Dumbrava iar ulterior au plecat în coloana pe traseul autorizat pentru marș,…

- Ambasada Marii Britanii se alatura demersului Departamentului de Stat al SUA! Britanicii au transmis un mesaj Romaniei in contextul in care se pregatește intens proriectul de modificare a legilor justiției.Reprezentanța diplomatica iși exprima speranța ca schimbarile care vor viza sistemul…

- UPDATE ORA 22.09 Protestul organizat duminica seara in București, la care au participat peste o mie de persoane, s-a incheiat in jurul orei 22,00, dupa ce manifestanții s-au deplasat din Piața Victoriei, la sediul PSD. Manifestanții au protestat fața de proiectul de modificare…

- – Steaguri, vuvuzele si live-uri pe Facebook la o noua serie de proteste in Bacau Cateva sute de persoane s-au adunat duminica seara in fața Prefecturii Bacau pentru a protesta fața de reforma Justiției sau, dupa cum spun ei, impotriva politizarii acesteia. Chiar daca la evenimentul organizat pe Facebook…

- UPDATE (18:36) Numarul iesenilor care protesteaza in piata Unirii a urcat la 100. TEXT INITIAL: Acum in piata Unirii sunt cateva zeci de persoane. Proteste au fost anuntate in toate marile orase din tara. Manifestantii s-au organizat prin intermediul Facebook.

- Camera Deputatilor a cerut CSM avizarea propunerilor legislative de modificare a Legilor justitiei, Parlamentul stabilind termen pentru remiterea acestui aviz la 9 noiembrie, data pana la care ar trebui sa consulte judecatorii si procurorii, informeaza Romania TV.In cursul zilei de miercuri, a fost…