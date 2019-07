Protestul organizat de catre activistii organizatiilor civice Grupul de Dialog si Buna Convietuire si Baricada Verde a debutat cu o manifestatie publica in fata sediului ABADL, unde au fost asezate pe pavaj prosoape de baie, cearceafuri si rogojini de plaje, doua galeti cu nisip si ustensile de joaca pentru copii si a continuat cu un dialog purtat cu conducerea institutiei, careia i-a fost inmanata si o nota cu revendicari.



In esenta, activistii civici au transmis comunitatii locale si conducerii ABADL nemultumirile in legatura cu faptul ca nu este respectata legea privind conditiile…